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GÜNCELLEME - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Çalışmalar kapsamında Göreme'deki 5 yapı yıkıldı YIKILAN YAPI SAYISI GÜNCELLENDİ

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde 11, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapının yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağevinin yıkım işlemleri tamamlandı.

Ekipler, öğleden sonra ise bir otel inşaatı ve konutun peribacasına yakın olduğu belirlenen bazı bölümlerini yıktı.

Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir yıkım çalışması

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