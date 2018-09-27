GÜNCELLEME - Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 10 ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İğdir köyü Curlar Mahallesi'nde Salih Güner'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çoğunluğu ahşap olan çevredeki evlere de sıçradı.

Alevlere köy sakinlerinin yanı sıra Kastamonu, Küre, İnebolu ve Devrekani belediyesi itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, su tankeri, itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale etti.

Çalışmalara Orman Genel Müdürlüğünün yangın söndürme helikopteri ile de destek verildi.

Söndürülen yangında 10 ev, bir ahır ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

