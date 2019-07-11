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GÜNCELLEME - Kaybolan engelli çocuk menfezde ağlarken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

ÇOCUĞUN BULUNMASI EKLENDİ

Erzurum'da kaybolan zihinsel engelli çocuk, 2 metre derinliğindeki menfezde ağlarken bulundu.

Oltu ilçe merkezindeki evinden dün akşam ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Uçar için yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Uçar için arama çalışması başlattı.

Ekipler, çevre yolu ile Subatuk Mahallesi arasındaki bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

- Menfezde ağlarken bulundu

Çevre yolundaki kavşak yakınlarında ağlama sesi duyan ekipler, derinliği yaklaşık 2 metre olan menfeze girdi ve çocuğu gözyaşları içinde buldu.

Engelli çocuk, polis ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Oğlunun sağ bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan baba Mehmet Uçar, ekiplere teşekkür etti.

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Erzurum kayıp çocuk bulundu Oltu

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