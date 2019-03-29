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GÜNCELLEME - Kayıp kız çocuk ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 05:10 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde akşam saatlerinden beri haber alınamayan 11 yaşındaki Zeynep Esin metruk binada ölü bulundu - Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi - Olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması tamamlandı DETAYLAR EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde akşamdan beri haber alınamayan kız çocuk 7 saat sonra başına tuğla ile vurulmuş halde metruk binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Esin'den (11) bir süre haber alamayan ailesi polise kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından yaklaşık 7 saat yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulundu. Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Öte yandan olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Burada çok sayıda vatandaş toplanırken, polis ekipleri kalabalığın dağılması için havaya uyarı ateşi açtı.

Kırklareli Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zeynep Esin'in ölü bulunduğu bildirildi ve başsağlığı mesajı yayınlandı. Paylaşımda katil ya da katillerin en kısa sürede bulunacağı ifade edildi.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı Halis İpek'in incelemelerinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü Şubesi ekipleri de yaklaşık 4 saat süren çalışmalarını sonlandırdı.

Ekipler bölgede yaptığı incelemede üzerinde kan izlerinin bulunduğu iki tuğla tespit etti. İncelemelerin ardından cenaze ambulans ile Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada Zeynep Esin'in yakınlarının Kırklareli Devlet Hastanesi bahçesinde bekleyişleri sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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