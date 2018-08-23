GÜNCELLEME - Kırşehir'de maden ocağında göçük

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 3 işçiden biri öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki özel bir şirkete ait florit madeni bulunan ocaktaki tünel çalışması sırasında göçük oluştu.

Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maden ocağına ulaşan AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı.

Abdullah Arslan'a (42) ait olduğu belirlenen ceset, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yeniyapan köyünde florit madeni bulunan özel şirkete ait bir ocakta tünel açma çalışması sırasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Vali Akın, bölgeye sevk edilen AFAD ekibinin içeride kalan işçinin cesedine ulaştığını belirterek, "Kaman ilçesi Yeniyapan köyündeki florit madeni ocağında tünel açma çalışmalarında göçük meydana gelmiş. O sırada çalışan 3 işçiden 2’si kendi imkanlarıyla çıkmış, bir iş içeride kalmış. AFAD ekiplerimiz, bir işçinin cansız bedenine ulaşarak çıkardı. Ocakta, 300 metrede tünel açma çalışmaları yapılıyordu." diye konuştu.

