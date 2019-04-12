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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:04 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2 eski çalışan tutuklandı - Aralarında 4 TÜBİTAK personelinin de bulunduğu 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK" yapılanması"na yönelik soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası, şüphelilerden 2 eski çalışan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Aralarında 4 TÜBİTAK personelinin de bulunduğu 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 4'ü aktif personel 15 kişinin belirlenen adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, Batman, Afyonkarahisar ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü aktif, 9'u ihraç, toplam 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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