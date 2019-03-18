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GÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki bedensel engelli Muktedir Çapur, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi evinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bedensel engelli bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşayan 50 yaşındaki Muktedir Çapur, eve gelen anne ve babası tarafından, bıçaklanmış halde yerde yatarken görüldü.

Bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, bedensel engelli Çapur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çapur'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurum morguna gönderildi.

- Maktulün parasını ve sigarası da gasbedilmiş

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli G.K'yi (26) üzerinde maktule ait kanın bulunduğu elbiselerle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

Ekiplerin yaptıkları soruşturmada, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklu bulunan şüphelinin, 7 günlük izne çıktığı tespit edildi.

Şüphelinin maktul Çapur'u 30 yerinden bıçakladığı, 160 lirasını ve 6 paket sigarasını gasbettiği belirlendi.

Kocaeli'de engelli kişi evinde ölü bulundu

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