GÜNCELLEME - Manisa'da su kuyusu kazısında göçük

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde su kuyusu açmak için kazı yapıldığı sırada meydana gelen göçükte mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Boncuklu Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması esnasında göçük meydana geldi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçükte kalan Muhtar Muzaffer Yumuk (61), Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince göçükten çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Yumuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

