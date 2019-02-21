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GÜNCELLEME - Mersin'de 5 katlı bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü - Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 katlı olarak inşa edilen binaya daha sonra üç kat eklendiği öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 101067 Sokak'taki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının ve komşularının yanına gitti.

Boşaltılan bina ise sabah erken saatlerde çöktü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması yaptı. Aramalarda bina altında kalanın olmadığı belirlendi.

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.

- İki katlı binaya sonradan üç kat eklenmiş

Bina sahibi Hasan Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesi ve oğlunun oturduğu binayı kendilerinin yaptığını söyledi.

Binanın normalde 2 katlı olduğunu sonradan üzerine 3 kat çıktıklarını anlatan Yakut, şöyle konuştu:

"Bina 5 kat oldu. Akşam binanın alt kolon demirlerinin dışarı çıktığını gördüm. Çocuklara binayı boşaltmalarını söyledim. Birlikte dışarı çıktık. Beyaz eşyaları da dışarı çıkardım. Çocuklarımız her birimiz bir yerde komşularda yattık. Sabah binanın oynamasını gördüm, bina olduğu yere çöktü. Yani 40 yıllık emeğim bir anda kül oldu gitti."

Dün binanın durumuyla ilgili zabıtaya bilgi verdiğini belirten Yakut, evi boşaltmalarının söylendiğini sözlerine ekledi.

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5 katlı bina çökme merkez Toroslar Mersin

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