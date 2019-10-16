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GÜNCELLEME - Mersin'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Aydın'dan Tarsus ilçesine gelen F.Y. (69), bir kafede, daha önce aralarında husumet bulunan Kemal Öztunç'a (66) silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Öztunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan F.Y, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin Tarsus tutuklama

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