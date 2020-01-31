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GÜNCELLEME - Mersin'de fırtına seralara zarar verdi, bir evin çatısını uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesindeki 614 dekar serada, ön tespitlere göre 3 milyon 555 bin 500 liralık hasar oluştu HASAR TESPİT ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ BİLGİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili fırtına nedeniyle 614 dekar serada ve bir evde hasar oluştu.

İlçede etkili olan fırtına, domates ve muz seralarına zarar verdi. Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdemli Ziraat Odası ekipleri, ilçe genelindeki hasarın tespiti için çalışma başlattı.

Koyuncu, Çiriş, Kocahasanlı, Üçtepe, Barbaros, Kösbucağı, Karaahmetli, Gücüş, Aslanlı, Yeniyurt, Veyselli, Yeniyurt, Yarenler, Kumkuyu ve Akdeniz mahallelerindeki tarım alanlarını inceleyen ekipler, 404 çitçinin örtü altı üretim yaptığı 614 dekarda, 3 milyon 555 bin 500 liralık hasar belirledi.

Seralardaki hasarın geçici olduğu ve rakamların ön tespit sonucunda oluşturulduğu belirtildi.

Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Fırtınadan yeni dikilen domates fideleri ile muz seralarının etkilendiğini anlatan Şahin, "Rüzgarın şiddeti azalmadığı için parçalanan seralara yeni naylon çekilemiyor. Rüzgarın hafiflemesinin ardından tadilata başlanacak." diye konuştu.

- Evin çatısı uçtu, durak yıkıldı

Fırtına, ilçedeki bir evin çatısının uçmasına, bir otobüs durağının yıkılmasına da neden oldu.

Çatısı uçan evin sahibi Erdoğan Fidan, sabah büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Evden çıktığımızda çatının uçtuğunu gördük. Çatı, fidanların ve su kuyusunun üzerine düştü. Evimiz kullanılamaz hale geldiği için başka bir yere taşınacağız." ifadelerini kullandı.

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Erdemli fırtına Kuvvetli Rüzgar Mersin Sera tarım alanlarında inceleme

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