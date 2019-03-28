GÜNCELLEME - Muğla ve Balıkesir'deki göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon

Muğla ve Balıkesir'de düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Biri yabancı uyruklu 10 şüphelinin, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen D.A, S.D, F.C, L.A, M.B, P.V, A.A.M, F.Ş, Ö.Ö. ve Y.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada, olayla ilgili 3 tekneye el konulduğu, çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Suçlarla Mücadale Grup Amirliği ekiplerince, düzensiz göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollardan götürmek için oluşturulan grup tespit edilmiş, Bodrum ve Balıkesir'de 26 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalanmıştı.

