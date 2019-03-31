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GÜNCELLEME - Nepal'de yağmur fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:18 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyinde etkili olan yağmur fırtınasında 25 kişi öldü, 400 kişi yaralandı ÖLÜ ve YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KATMANDU (AA) - Nepal'in güneyinde etkili olan yağmur fırtınasında en az 25 kişi öldü, yaklaşık 400 kişi yaralandı.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Bara bölgesindeki bazı yerlerde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 25 kişinin öldüğünü, yaklaşık 400 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin alarma geçirildiğini ifade eden Oli, gece görüşlü helikopterlerin, yaralıların köylerden getirilmesine yardımcı olmak için hazır beklediğini kaydetti.

Hükümet yetkilisi Rajesh Poudel, başkent Katmandu'ya yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Bara bölgesindeki pek çok köyde etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini vurgulayan Poudel, polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ancak gece olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının zor ilerlediğini dile getirdi.

Poudel, ölüm ve yaralanmaların çoğuna, fırtına nedeniyle uçan nesnelerin, devrilen ağaçların ve yıkılan kulübelerin neden olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede ikamet edenlerin çoğunun çiftçi olduğu kaydedildi.

Yaralılardan bazılarının, araba ve ambulanslarla bir hastaneye getirildiği ancak pek çok köy yolunun, devrilen ağaç ve elektrik direkleriyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına nepal

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