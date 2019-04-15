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GÜNCELLEME - Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı ÇATININ ÇÖKMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatı çöktü - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üzüntüsünü ifade etti

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatının tamamen çöktüğü bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktığı, katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Paris Savcılığı yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine hareket etti.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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katedral Notre Dame paris yangın

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