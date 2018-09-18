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GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Örgüt içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ayağından sakatlanan şüphelilerden biri ise polisin yardımıyla tekerlekli sandalyeye konularak adliyeye götürüldü.

Örgüt içinde faaliyette bulundukları öne sürülen Irak uyruklu 9 zanlı, 7 Eylül'de merkez ve Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

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