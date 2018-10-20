GÜNCELLEME - Samsun'daki hastane yangını

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen biri hasta 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin 5. katındaki hasta odasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 4 hastane personeli, 2 özel güvenlik görevlisi ile bir hasta, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, yangın sonrası bir açıklama yaparak, saat 20.00 sularında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını, yangına ilk müdahalenin, hastane ekipleri tarafından yapılarak serviste bulunan hastaların, süratle başka bir bölüme aktarıldığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyemizin müdahalesiyle yangının büyümeden kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangın sırasında oluşan dumandan etkilenen bir hastamız ve 6 personelimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ve Gazi Devlet Hastanelerimiz Acil Servislerine nakledilerek burada ilk kontrollerinin yapılması sağlanmıştır. Hasta ve çalışanlarımızda herhangi bir yanık durumu yoktur. An itibariyle hastanelere sevki yapılan hasta ve sağlık çalışanlarımızdan ikisi taburcu edilmiş, genel durumları iyi olan 5'inin ise takiplerine, ilgili hastanelerde kontrol amaçlı olarak devam edilmektedir. Yangının çıktığı bölümde kalan hastalarımız diğer servislere kontrollü olarak nakledilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

