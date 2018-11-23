HABER

GÜNCELLEME - Samsun'daki silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

Ablası ile erkek arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'daki silahla yaralama

Samsun'un Canik ilçesinde ablası ile erkek arkadaşını silahla yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Ablası ile erkek arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla aranan Caner Ş. (19), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Şüpheli, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da 16 Kasım'da, önce evlerinde ablası Cansel Ş'yi (22), daha sonra da ablasının erkek arkadaşı Samet B'yi (32) sokakta silahla yaralayan şüpheli kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

PARTNERJoker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek! Joker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek!
10 gündür haber alınamayan kadın, evinde baygın bulundu10 gündür haber alınamayan kadın, evinde baygın bulundu
CHP'li Özel: Soğan depolarına baskının ekonomideki yangını söndüreceğine inandıramazlarCHP'li Özel: Soğan depolarına baskının ekonomideki yangını söndüreceğine inandıramazlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Canik Samsun silahla yaralama yaralama

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Kreşteki kan donduran görüntülerle ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Kreşteki kan donduran görüntülerle ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.