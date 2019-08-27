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GÜNCELLEME - Şarkıcı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Özdemir'in kardeşi Suat Özdemir: - "Ağabeyimin sağlığı gayet iyiydi. Geçen günlerde beni telefonla arayarak 'Nefesim kesiliyor' dedi. O sırada kalp krizi geçiriyormuş" - Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Akca: - "Bugün 13.00 sularında tedavisi devam ederken kalp solunum durması gerçekleşmiş olup müdahale edilmiştir. Tüm çabalara rağmen müdahaleye yanıt vermeyen Özdemir, 13.45'te hayatını kaybetmiştir" AÇIKLAMALAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 2 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti. Özdemir'in kardeşi Suat Özdemir ve ağabeyi Sabahattin Özdemir, ölüm haberinin ardından uzun süre gözyaşı dökerek birbirlerine sarıldı.

Suat Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağabeyimin sağlığı gayet iyiydi. Geçen günlerde beni telefonla arayarak 'Nefesim kesiliyor' dedi. O sırada kalp krizi geçiriyormuş. Ben de hemen sağlık ekiplerini evine yolladım. Önce özel bir hastaneye, oradan da sevkle Toros Devlet Hastanesine götürüldü. Sevenlerinin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Ölüm haberiyle birlikte kötü olduk. Uğraştık, çabaladık ama onu hayata döndüremedik." dedi.

Sanatçı için yarın merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceğini belirten Özdemir, cenazenin Mersin'de defnedileceğini kaydetti.

Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Selahattin Özdemir'in 25 Ağustos'ta gece saatlerinde ani kalp solunum durması nedeniyle hastanenin acil servisine giriş yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Hasta, canlandırma işlemi yapılıp solunum cihazına bağlanmış ve yoğun bakımımızda takip edilmiştir. Hastamıza kalp krizi teşhisi konularak takibi de sürdürülmüştür. Ancak bugün 13.00 sularında tedavisi devam ederken kalp solunum durması gerçekleşmiş olup müdahale edilmiştir. Tüm çabalara rağmen müdahaleye yanıt vermeyen Özdemir, 13.45'te hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin."

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