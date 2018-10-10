GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir dere daha renk değiştirdi

Halkın da bu çabalarına destek verdiğini dile getiren Olgaç, "Burada gördüğünüz çevre felaketi. Bunun kaynağına kadar biz dün gittik, araştırdık, hangi fabrikanın atığı olduğunu tespit edemedik. Dün belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen arkadaşlar ölçüm yaptılar ve dere aşırı derecede kirli bulundu. Burada denize girilmemesi tavsiye edildi." diye konuştu.

Marmarereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atilla Olgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre ile ilgili bütün olumsuzlukları dile getirmeye çalıştıklarını söyledi.

- "Halk sağlığı ile oynanması hiç iyi bir şey değil"

Olgaç, atığın kaynağını tespit etmeye çalıştıklarını ancak bulamadıklarını anlatarak, "Bütün isteğimiz bu atıkları atan kişilerin yargı önüne çıkarılması. Halk sağlığı ile bu kadar oynanması hiç iyi bir şey değil. Bizim ilçemiz zaten turizm ve tarım kentidir. Bunu korumaya çalışıyoruz. Devletin burada gözle görülür ıslah çalışmaları var." ifadesini kullandı.

Çorlu Deresi de geçen hafta renkli atık nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarda akmış, bir süre sonra suyun rengi normale dönmüş, bazı bölümlerde ise atığın bıraktığı renkli tortular gözlenmişti.

Jandarma ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin dereden numune alması sonrası, yaya olarak dere boyu taranmış, suya beton boru sistemiyle atık bırakan tesis tespit edilmişti. Tesisin faaliyeti durdurulmuştu.

