HABER

GÜNCELLEME- Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralı sayısı ise 34'e yükseldi KAZA BİLGİLERİ VE GÖRGÜ TANIĞI İFADESİ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Akın Yıldırım idaresindeki 34 DMB 37 plakalı Vip Prestij isimli tur otobüsü, Şuhut-Dinar kara yolunun Çiçektepe mevkisinde, kaygan zeminde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Malezya uyruklu Azalan Bin Wisman isimli turist hayatını kaybetti, aralarında şoför ve muavinin de bulunduğu 34 kişi yaralandı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinden Nevşehir Kapadokya istikametine gitmekte olan otobüste Malezya uyruklu 35 yolcunun olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazayı ilk görenlerin kendileri olduğunu ve hemen jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

Özcan, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otobüsün şarampole devrildiğini anlattı.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleştiOkmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yıl açılışı gerçekleşti
Caminin elektrik ve suyunu kullanan kişi 10 TL bırakıp helallik istediCaminin elektrik ve suyunu kullanan kişi 10 TL bırakıp helallik istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Malezya tur otobüsü

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.