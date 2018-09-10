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GÜNCELLEME - Uzaklaştırma kararı olan kişi karısını silahla vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kişinin tabancayla yaraladığı karısı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti YARALI KADININ HASTANEDE ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kişi, karısını silahla ateş ederek öldürdü.

Alınan bilgiye göre S.P. (67), Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta, uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen eve gelerek, eşi Elif P. (45) ile görüşmek istedi.

Elif P'nin kapıyı açmaması üzerine tabancayla ateş edip kilidi kıran S.P, eve girerek eşine ateş açtı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elif P, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Elif P, hayatını kaybetti.

Polis, S.P'yi evin yakınında olayda kullandığı belirtilen tabancayla gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet silahla yaralama

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