GÜNCELLEME - Uzaklaştırma kararı olan kişi karısını silahla vurarak öldürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kişi, karısını silahla ateş ederek öldürdü.
Alınan bilgiye göre S.P. (67), Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta, uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen eve gelerek, eşi Elif P. (45) ile görüşmek istedi.
Elif P'nin kapıyı açmaması üzerine tabancayla ateş edip kilidi kıran S.P, eve girerek eşine ateş açtı.
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elif P, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Elif P, hayatını kaybetti.
Polis, S.P'yi evin yakınında olayda kullandığı belirtilen tabancayla gözaltına aldı.
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