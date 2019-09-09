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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:09 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçesinde Özbekistan uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, gözaltına alındı ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta cinayet

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Özbekistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen Vedat K. (38), burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon A'ya (24) pompalı tüfekle ateş etti.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Vedat K, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe beldesi Basat köyünde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Vedat K'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çaycuma Özbekistan Zonguldak

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