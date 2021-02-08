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Günde 14 defa gaz çıkarmak normal ama... Bağırsak gazı neden olur, aşırı gazı önlemek için ne yapmak gerekir?

08.02.2021 08:15 | Son Güncelleme:
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Gaz, sindirim sistemi içinde toplandığında ortaya çıkar ve normal bir süreçtir. Gaz iki ana şekilde toplanır. Yemek yerken veya içerken hava yutmak, sindirim sisteminde oksijen ve nitrojenin birikmesine neden olabilir. İkincisi, yiyecekleri sindirirken hidrojen, metan ve karbondioksit gibi sindirim gazları toplanır. Her iki yöntem de şişkinliğe neden olabilir. Peki şişkinliğe ne sebep olur, çıkarılan gaz neden kötü kokar

Aşırı üst bağırsak gazı, normal miktardan daha fazla hava yutmak, aşırı yemek, sigara içmek veya sakız çiğnemekten kaynaklanabilir. Aşırı alt bağırsak gazı, belirli yiyeceklerin çok fazla tüketilmesinden, belirli yiyeceklerin tam olarak sindirilememesinden veya normalde kolonda bulunan bakterilerdeki bozulmadan kaynaklanabilir.

GAZ ÇIKARIRKEN KOKU OLMASININ NEDENİ...

Bağırsak gazı, bir çok kişinin ciddi bir sıkıntısıdır. Bu aslında sağlıklı insanlarda da olan, sindirilmemiş gıdaların kalın bağırsakta gaz şekline dönüştürülmesiyle, kalın bağırsağın içinde bulunan bazı bakteriler tarafından üretilen bir maddedir.

Kokusuz bir gaz olmasına karşın, bakterilerin de karışmasıyla birlikte çürük yumurta kokusu gibi bir koku halini alır. Sindirilmemiş gıda oranının ve bakterilerin de artmasıyla birlikte, bu koku oranı artar.

GÜNDE 14 KEZ GAZ ÇIKARILIYOR!

Şişkinlik çok yaygındır. Hepimiz sindirim sistemimizde gaz biriktiriyoruz. Çoğu insan günde yaklaşık 14 kez gaz çıkarır ve bu tamamen normaldir.

Hava yutmak

Normalde yemek yerken ve içerken gün boyunca hava yutmak doğaldır. Tipik olarak, yalnızca küçük bir miktar hava yutarsınız. Sık sık daha fazla hava yutarsanız, aşırı şişkinlik yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Ayrıca geğirmeye de neden olabilir.
Normalden daha fazla hava yutmanızın nedenleri şunlardır: Sakız, sigara içmek, kalem üstleri gibi nesneleri emme, gazlı içecekler içmek ve çok hızlı yemek.

Beslenme

Beslenme seçimleriniz aşırı şişkinliğe neden olabilir. Gazı artıran bazı yiyecekler şunları içerir: Fasulyeler, lahana, brokoli, kuru üzüm, mercimek, kuru erik, elma ve meyve suları gibi fruktoz veya sorbitol oranı yüksek yiyecekler.

Bu yiyeceklerin sindirimi uzun zaman alabilir ve bu da şişkinlikle ilişkili hoş olmayan kokuya yol açar. Ayrıca vücudun tam olarak ememediği bazı yiyecekler. Bu, önce tamamen sindirilmeden bağırsaklardan kolona geçmeleri anlamına gelir.
Kolon, daha sonra yiyeceği parçalayan ve bunu yaparken gazları serbest bırakan büyük miktarda bakteri içerir. Bu gazın birikmesi şişkinliğe neden olur.

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AŞIRI ŞİŞKİNLİK NEDENLERİ

Beslenmeniz çok miktarda karbonhidrat veya şeker içermiyorsa ve aşırı hava yutmuyorsanız, aşırı şişkinliğiniz tıbbi bir durumdan kaynaklanıyor olabilir.

Şişkinliğin altında yatan potansiyel koşullar, geçici koşullardan sindirim sorunlarına kadar değişir. Bu koşullardan bazıları şunları içerir: Kabızlık, gastroenterit, laktoz intoleransı gibi gıda intoleransları, irritabl bağırsak sendromu, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, diyabet, yeme bozuklukları, ülseratif kolit, damping sendromu, gastroözofageal reflü hastalığı, otoimmün pankreatit ve peptik ülserler.

ŞİŞKİNLİK YAŞAMAMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Sorunun nedenine bağlı olarak, şişkinliği tedavi etmenin birkaç yolu vardır. Evde şişkinliği tedavi etmek için...

Diyetinize bakın. Sindirimi zor olan çok miktarda karbonhidrat içeriyorsa, onları değiştirmeye çalışın. Patates, pirinç ve muz gibi sindirimi daha kolay olan karbonhidratlar iyi olabilir.
Bir yemek günlüğü tutun. Bu, herhangi bir tetikleyiciyi belirlemenize yardımcı olacaktır. Aşırı şişkinliğe neden olan bazı yiyecekleri belirledikten sonra, onlardan kaçınmayı veya daha az yemeyi öğrenebilirsiniz.

Daha az yiyin. Sindirim sürecinize yardımcı olmak için üç büyük öğün yerine günde yaklaşık beş ila altı küçük öğün yemeye çalışın.

Düzgün çiğneyin. Yuttuğunuz hava miktarını artırabilecek herhangi bir şey yapmaktan kaçının. Bu, yemeğinizi düzgün şekilde çiğnemeyi ve sakız çiğnemekten veya sigara içmekten kaçınmayı içerir.
Egzersiz yapın. Bazı insanlar egzersiz yapmanın sindirimi teşvik etmeye yardımcı olduğunu ve şişkinliği önleyebileceğini fark eder.

ŞİŞKİNLİK İÇİN NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Açıklanamayan şişkinliğiniz varsa veya şişkinlikle birlikte bu semptomları yaşıyorsanız, doktorunuzu görmelisiniz: Şişmiş karın, karın ağrısı, kalıcı ve şiddetli gaz, kusma, ishal, kabızlık, açıklanamayan kilo kaybı, göğüste ağrılı yanma hissi ve dışkıda kan.

ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YEMELİ?

Gaza neden olma olasılığı daha düşük olan bazı yiyecekler şunları içerir: Et, kümes hayvanları ve balık, yumurtalar, marul, domates, kabak ve bamya gibi sebzeler, kavun, üzüm, çilek, kiraz, avokado ve zeytin gibi meyveler, glütensiz ekmek, pirinç ekmeği ve pirinç gibi karbonhidratlar.

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