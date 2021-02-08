Günde 14 defa gaz çıkarmak normal ama... Bağırsak gazı neden olur, aşırı gazı önlemek için ne yapmak gerekir?

Aşırı üst bağırsak gazı, normal miktardan daha fazla hava yutmak, aşırı yemek, sigara içmek veya sakız çiğnemekten kaynaklanabilir. Aşırı alt bağırsak gazı, belirli yiyeceklerin çok fazla tüketilmesinden, belirli yiyeceklerin tam olarak sindirilememesinden veya normalde kolonda bulunan bakterilerdeki bozulmadan kaynaklanabilir.

GAZ ÇIKARIRKEN KOKU OLMASININ NEDENİ...

Bağırsak gazı, bir çok kişinin ciddi bir sıkıntısıdır. Bu aslında sağlıklı insanlarda da olan, sindirilmemiş gıdaların kalın bağırsakta gaz şekline dönüştürülmesiyle, kalın bağırsağın içinde bulunan bazı bakteriler tarafından üretilen bir maddedir.

Kokusuz bir gaz olmasına karşın, bakterilerin de karışmasıyla birlikte çürük yumurta kokusu gibi bir koku halini alır. Sindirilmemiş gıda oranının ve bakterilerin de artmasıyla birlikte, bu koku oranı artar.

GÜNDE 14 KEZ GAZ ÇIKARILIYOR!

Şişkinlik çok yaygındır. Hepimiz sindirim sistemimizde gaz biriktiriyoruz. Çoğu insan günde yaklaşık 14 kez gaz çıkarır ve bu tamamen normaldir.

Hava yutmak

Normalde yemek yerken ve içerken gün boyunca hava yutmak doğaldır. Tipik olarak, yalnızca küçük bir miktar hava yutarsınız. Sık sık daha fazla hava yutarsanız, aşırı şişkinlik yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Ayrıca geğirmeye de neden olabilir.

Normalden daha fazla hava yutmanızın nedenleri şunlardır: Sakız, sigara içmek, kalem üstleri gibi nesneleri emme, gazlı içecekler içmek ve çok hızlı yemek.