Günde 22 saatini yatakta geçiriyor! Ters bir hareketi öldürebilir

27 yaşındaki Celeste van Veenen'de, deriye, kemiklere, kan damarlarına ve organlara destek sağlayan bağ dokusunu etkileyen kalıtsal bir durum olan Ehlers Danlos sendromları (EDS) adı verilen nadir bir hastalıkla mücadele ediyor.

Celeste'nin durumunda, durum esas olarak boynunu ve sırtını etkiliyor, yani omurunu yerinde tutmak için gövdesinin etrafına özel bir cihaz takması gerekiyor. Genç kadın öte yandan midesindeki tüplerle besleniyor ve parmaklarının hareket etmesini, yerinden çıkmasını önlemek için 20 yüzük takmak zorunda.

GÜNDE 22 SAAT YATAKTA YATIYOR

Genç kadın hastalığı nedeniyle ters bir hareket yapmamak için 22 saat yatakta yatmak durumunda. Bu durumu şöyle anlatıyor: ''Vücudumu her türlü şekilde çalıştırmaya çalışıyorum, ancak bunu fiziksel ve zihinsel olarak ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum. Bir yanlış hareket sonum olabilir. 27 yaşındayım, yaşamak istiyorum. Cenazem için müzik seçmek istemiyorum. Hayatım yatakta yatmak, film ve dizi izlemek ve pek çok tıbbi ilaçla haşır neşir olmakla geçiyor.

Celeste, olabildiğince iyimser kalmaya çalıştığını söylüyor, ancak kendi yaşındaki diğer insanların normal hayatlar yaşadığını gördüğünde bunun zor olduğunu ağlayarak anlatıyor.