Günde 2,5 avro kazanıyordu, şimdi yıllık cirosu 15 milyon avro

MÖRFELDEN-WALLDORF (AA) - MESUT ZEYREK - Almanya'da yaşayan Türk kökenli iş adamı Bülent Emekçi, dondurma satıp günde 5 Alman markı (2,5 avro) kazanarak başladığı iş hayatında, bugün yıllık cirosu 15 milyon avroya ulaşan şirketleriyle dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor.
Hessen eyaletindeki Mörfelden-Walldorf şehrinde kurduğu şirketleriyle Emekçi, Uzak Doğu'dan Fransa'ya, ABD'den İngiltere'ye, dünyanın birçok ülkesine patenti kendisine ait olan ultrason cihazı, makyaj malzemesi ve ultrasonik diş fırçası ihraç ediyor.
1970'li yıllarda Almanya'da bir otomobil fabrikasında çalışan babasının yanına 6 yaşındayken gelen Emekçi, burada hem çalıştı hem de eğitimini tamamlayarak makine mühendisliği diploması aldı.
Emekçi, "13 yaşımda dondurma satıp temizlik işiyle uğraşıyordum. Bahçe temizliği yapardım, hamburger bile satmıştım. Günde 5 Alman markına yani günümüz parasıyla günlük 2,5 avroya çalışıyordum." dedi.
Ergenlik döneminde ayrımcılıkla karşılaştığını ve çok sıkıntı çektiğini kaydeden Emekçi, "Mesela Alman arkadaşlarımla çalışırken bütün işi ben yapardım, onlara 10 Alman markı verildi bana ise iyi Almanca konuşamıyorum diye 5 mark verilirdi. O zamanlar bu benim çok zoruma gitti ve bu haksızlığı daha fazla yaşamamak için okula devam ettim, mühendis oldum ve kendi şirketimi kurdum." diye konuştu.
- Köpeklere özel diş fırçası
Köpeklere özel diş fırçası gibi kendine özgü patentli ürünleriyle piyasada tanınan Emekçi, bir arkadaşının köpeğinin narkoz verilerek diş temizliği yapıldığı sırada öldüğünü ve bundan çok etkilenerek böyle bir ürün tasarlamaya karar verdiğini söyledi.
Emekçi, şöyle konuştu:
"Bundan iki yıl önce köpekler için diş fırçası ürettik. Köpeklerin diş taşlarını temizlemek için narkoz veriyorlar ancak bazı köpekler narkozdan uyanamıyor ve ölüyor. Almanlar da köpekleri çok sevdikleri için, onlara yönelik diş fırçası ürettik. Köpeklerin ölmesini engellediğimiz için bu ürünümüz tutuluyor. Örneğin Japonya'da insan diş fırçasından daha çok köpek diş fırçası satıyoruz."
- 2 bin 600 çeşit ürün ihraç ediyor
Şimdiye dek çok sayıda kalite ödülü alan ve birçoğunun patenti kendilerine ait, aralarında ultrason aleti, makyaj malzemesi ve ultrasonla çalışan diş fırçası da olan 2 bin 600 çeşit ürün ürettiklerini söyleyen Emekçi, "Şirketimizin 20. yılını kutluyoruz. Şu anda yıllık 15 milyon avro ciromuz var, Avrupa çapında çalışıyoruz. Almanya'da 75, Asya'da 120 işçimiz var. Sadece Almanya'da işçilerimize aylık 150 bin avro maaş ödeyip birçok milletten insanı istihdam ediyoruz. Ürünlerimizi özellikle Avrupa'ya yönelik dizayn edip üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
- Araçla seyahatten yorulunca pilot lisansı aldı
Sürekli dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat etmek zorunda olan Emekçi, bazı ülkelere daha kolay ulaşmak için pilot lisansı aldığını ve kendisinin kullandığı 2 özel uçağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Ben Türkiye ve o dönem Çekoslovakya olarak bilinen Çekya'da ultrason aletleri ürettim. Çekoslovakya'ya arabayla gitmek 8 saat sürüyordu. O zamanlar oralarda büyük havaalanı olmadığı için bu 8 saatlik mesafeyi kısaltmak için pilot lisansı almaya karar verdim. Daha rahat işe gidip gelmek için bir yıllık çalışma sonucu lisansımı aldım ve kendi uçağımı kullanıyorum. İki uçağım var, şimdi özellikle hobi amaçlı ve bazen iş için kullanıyorum."
- Türkiye'ye yatırım çağrısı
Emekçi, hiçbir ülkenin Türkiye'nin yerini tutmadığının altını çizerek özellikle yurt dışındaki gençlerin dil ve kültürlerine sahip çıkmaları gerektiğine vurgu yaptı.
Yurt dışında yaşayan iş adamları için Türkiye'nin fırsatlarla dolu olduğuna işaret eden Emekçi, "İmkanınız varsa Türkiye'ye yatırım yapınız, Türkiye'ye sahip çıkınız, biz çıkmazsak Türkiye'ye kim sahip çıkacak?" ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum