Günde 2,5 avro kazanıyordu, şimdi yıllık cirosu 15 milyon avro

Ergenlik döneminde ayrımcılıkla karşılaştığını ve çok sıkıntı çektiğini kaydeden Emekçi, "Mesela Alman arkadaşlarımla çalışırken bütün işi ben yapardım, onlara 10 Alman markı verildi bana ise iyi Almanca konuşamıyorum diye 5 mark verilirdi. O zamanlar bu benim çok zoruma gitti ve bu haksızlığı daha fazla yaşamamak için okula devam ettim, mühendis oldum ve kendi şirketimi kurdum." diye konuştu.

1970'li yıllarda Almanya'da bir otomobil fabrikasında çalışan babasının yanına 6 yaşındayken gelen Emekçi, burada hem çalıştı hem de eğitimini tamamlayarak makine mühendisliği diploması aldı.

Hessen eyaletindeki Mörfelden-Walldorf şehrinde kurduğu şirketleriyle Emekçi, Uzak Doğu'dan Fransa'ya, ABD'den İngiltere'ye, dünyanın birçok ülkesine patenti kendisine ait olan ultrason cihazı, makyaj malzemesi ve ultrasonik diş fırçası ihraç ediyor.

- Köpeklere özel diş fırçası

Köpeklere özel diş fırçası gibi kendine özgü patentli ürünleriyle piyasada tanınan Emekçi, bir arkadaşının köpeğinin narkoz verilerek diş temizliği yapıldığı sırada öldüğünü ve bundan çok etkilenerek böyle bir ürün tasarlamaya karar verdiğini söyledi.

Emekçi, şöyle konuştu:

"Bundan iki yıl önce köpekler için diş fırçası ürettik. Köpeklerin diş taşlarını temizlemek için narkoz veriyorlar ancak bazı köpekler narkozdan uyanamıyor ve ölüyor. Almanlar da köpekleri çok sevdikleri için, onlara yönelik diş fırçası ürettik. Köpeklerin ölmesini engellediğimiz için bu ürünümüz tutuluyor. Örneğin Japonya'da insan diş fırçasından daha çok köpek diş fırçası satıyoruz."

- 2 bin 600 çeşit ürün ihraç ediyor

Şimdiye dek çok sayıda kalite ödülü alan ve birçoğunun patenti kendilerine ait, aralarında ultrason aleti, makyaj malzemesi ve ultrasonla çalışan diş fırçası da olan 2 bin 600 çeşit ürün ürettiklerini söyleyen Emekçi, "Şirketimizin 20. yılını kutluyoruz. Şu anda yıllık 15 milyon avro ciromuz var, Avrupa çapında çalışıyoruz. Almanya'da 75, Asya'da 120 işçimiz var. Sadece Almanya'da işçilerimize aylık 150 bin avro maaş ödeyip birçok milletten insanı istihdam ediyoruz. Ürünlerimizi özellikle Avrupa'ya yönelik dizayn edip üretiyoruz." ifadelerini kullandı.