Günde bir tane yemeniz yeterli! Kanseri defediyor

Kanser, günümüzün insanlık üzerindeki en tehlikeli hastalıklarından biri olarak ön plana çıkıyor. İngiliz bilim insanlarının kanserle ilgili yaptığı çalışma yeni gerçekleri ortaya çıkardı. Genetik olarak kansere yatkın olan bin kişinin katıldığı çalışmanın sonuçlarına göre; günde bir adet yeşil muz yemek kanseri uzak tutmaya yardımcı olabilir.

Çalışmaya katılanlara dirençli nişasta oranı yüksek olan olgunlaşmamış meyvelerden oluşan bir diyet listesi verildi. Sonuçlar, diyetin hastalığın bazı formlarına yakalanma riskini yarıdan fazla azalttığını gösterdi.

DİRENÇLİ NİŞASTA NEDİR?

Bir karbonhidrat türü olan dirençli nişasta, yulaf, tahıl ve fasulye gibi gıdalarda da yaygın olarak bulunur. Birleşik Krallık uzmanları tarafından yürütülen çalışma, insanları çeşitli kanser türlerine yatkın hale getiren genetik bir durum olan Lynch sendromlu yaklaşık 1000 hastayı inceledi.

BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİNİ DÜŞÜRMEDİ

Tüm katılımcılara ortalama iki yıl boyunca bir olgunlaşmamış muza eşdeğer günlük dozda dirençli nişasta verildi. Uzmanlar, bağırsak kanseri riskini azaltmazken, dozun vücudun diğer bölgelerinde gelişen kanser riskini yüzde 60'a kadar azalttığını buldu. tespit edilmesi zor olabilen özofagus, mide, safra yolları, pankreas ve duodenum kanserleri dahil olmak üzere üst gastrointestinal kanserler için özellikle güçlüydü.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMA GEREKİYOR"

Çalışmaya katılan Genetik uzmanı olan Profesör Tim Bishop, sonuçların heyecan verici olduğunu, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Sonuçlar heyecan verici ancak üst gastrointestinal sistemdeki koruyucu etkinin büyüklüğü beklenmedikti, bu nedenle bu bulguları tekrarlamak için daha fazla araştırma gerekiyor” dedi.



