GÜNDEM / 18 Kasım 2019

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 bütçesi ve 2018 kesin hesaplarıyla kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığının 2018 kesin hesabı görüşülecek.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yönetici Eğitimi Semineri" ve "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"na iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Dolmabahçe Sarayı'ndaki konferansa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

- Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), harekat sırasında sınır hattındaki karakollarda verdiği sağlık hizmetini, terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine taşıyor

- Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş:

- "Harekatın başlangıcından bu yana ekiplerimiz gönüllü bir şekilde bu bölgeye gelip hizmet ediyor"

- UMKE Şanlıurfa Sorumlusu Haydar Oflaz:

- "Ülkemizin dört bir yanında, harekat bölgesine gelip bize yardımcı olmak isteyen, ülkesine vatanına hizmet etmek isteyen birçok arkadaşımız halen sıranın kendisine gelmesini bekliyor"

(Rauf Maltaş/Rasulayn)

2- Enerjisini üreten çevreci kampüs, insanlığın sorunlarına yosunla çözüm arıyor

- Boğaziçi Üniversitesinin Kilyos'taki Sarıtepe Kampüsü, yeşil kampüs çalışmaları kapsamında 2015'ten beri rüzgar türbünüyle enerji ihtiyacını karşılayarak kendine yetebilmesi özelliğiyle dünyada ilk ve tek kampüs oldu

- Atık su arıtma tesisinin de bulunduğu kampüsteki yosun laboratuvarında da insanlığı gelecek 50 yılda bekleyen enerji, su, gıda ve çevre sorunlarına çözüm bulacak 13 proje yürütülüyor