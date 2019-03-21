GÜNDEM / 21 Mart 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, merkez mahalle muhtarları, muhtar adayları ve kanaat önderleriyle ve Dilovası federasyonlar başkanlarıyla toplantı yapacak, Dilovası STK, kanaat önderleri ve vatandaşlarla buluşma programına iştirak edecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde inceleme yapacak, kanaat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya gelecek, esnafa ve Kurtalan ilçesi seçim irtibat bürosuna ziyarette bulunacak.

- Soylu, Denizli'nin Çivril ile Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde vatandaşlara hitap edecek, İzmir'de Ege KARSİAD üyeleriyle yemekte bir araya gelecek.

1- FETÖ'nün yurt dışına kaçırılan mal varlığı 300-400 milyon dolar - TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: - "Yurt içinde mücadele sürerken yurt dışında da muvazaalı (anlaşmalı) devredilen varlıkların Türkiye'ye ait olduğu öngörüsüyle hukuki mücadele başlattık. Türki Cumhuriyetlerde, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Avrupa, Amerika, İngiltere'de ciddi profesyonel ekiplerle hukuk mücadelesi veriyoruz" - "FETÖ'nün direncinin kırılması adına bu davaların kazanılmasını önemli buluyoruz ve çok ciddi olarak da takip ediyoruz. Mesela Kırgızistan'da Vefa Center var, hemen hemen 15-20 milyon dolarlık bir rakam. Toplama vurduğumuzda yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili hemen hemen 300-400 milyon dolarlık bir rakam var"

(Ergün Haktanıyan / Kayseri) (Fotoğraflı / Görüntülü)

2- Kalkınmada yeni trend: Fuarcılık

- Yılda 13 önemli büyük fuara ev sahipliği yapan turizm kenti Antalya, bu büyük fuarlardan birinde ortalama 500 bin kişiyi ağırlıyor

- Antalya Fuarcılık İşletmeleri ve Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı:

- "Bir fuardan 100 lira kazanılıyorsa bunun 85 lirası şehirde kalıyor. Ülkeye döviz getirisi var"

- "Antalya'da yılda 13 fuar düzenliyoruz ama bu fuarların çoğalması lazım. 52 haftanın en az 40 haftasında 35-40 fuar yapmamız gerekiyor"

(Hatice Özdemir Tosun / Antalya)

3- Türk üniversiteleri NASA'nın uydu yarışmasında finale kaldı

- ODTÜ, Çankaya ve Başkent Üniversitelerinin mühendislik bölümü öğrencileri, NASA tarafından desteklenen dünya çapındaki en prestijli model uydu yarışması CANSAT'ta ilk 40 üniversite içine girerek finalde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı

- Öğrencilerin oluşturduğu takımlar, yarışmanın final ayağında ABD'nin Teksas eyaletine giderek uydu prototiplerini roketlerle gökyüzüne fırlatacak

- ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Taşdemir:

- "Hayalimizi gerçekleştirmek için yola çıktığımız ekibimize GÖKSAT adını verdik ve uydumuzu göğe fırlatmanın hayalini yaşıyoruz"

- Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Eyüp Koçak:

- "Yarışmanın maddi değil ama oldukça büyük manevi bir ödülü var. Üniversite olarak dünya çapında tanınma şansına sahip oluyorsunuz"

(Burcu Çalık/Selma Kasap-Ankara)

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