GÜNDEM / 24 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/11.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünya çocuklarını kabul edecek, Trakya Üniversitesi "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" konserine katılacak. (TBMM/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi açılış törenine iştirak edecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşecek. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Sahilde fırtına gibi esti! Boynuz ve çeliği sanata dönüştürüyorlar İstanbul'da çamur yağdı

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı "İstihdam Seferberliği Buluşması"na katılacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılması nedeniyle çöken binanın olduğu bölgede incelemede bulunacak. (İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi, Fransız Askeri Mezarlığı, Cape Helles Anıtı ve 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde düzenlenecek törenlere katılacak. (Çanakkale/10.00/12.45/13.25/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocukluğa Yeniden Bakış Çalıştayı"na iştirak edecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katılacak.

(İstanbul/12.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. (Ankara/10.00) 2- TÜİK, nisan ayı sektörel güven endekslerini ve şubat ayı inşaat maliyet endeksini duyuracak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek. (Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile üyeler, Yüksek Mahkeme'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gölbaşı ilçesinde Fidan Dikim ve Uçurtma Şenliği'ne katılacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Manisa/20.00) (Fotoğraflı) 3- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - Günün diğer maçında İspanya'nın Baskonia ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları karşılaşacak. (Barselona/22.00/Vitoria-Gasteiz/21.30) (Fotoğraflı) 4- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası 1. ve 2. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.30/17.00) (Fotoğraflı) 5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı) 7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı) 8- Voleybolda Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Halkbank, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. (Ankara/18.30) (Fotoğraflı) 9- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında İtalya'nın Dinamo Sassari ile Almanya'nın s.Oliver Würzburg takımları karşı karşıya gelecek. (Sassari/21.30)

ÖZEL HABER 1- Türkiye, Azerbaycan ile ortak yük vagonu üretecek - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonu, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıyor. Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonların ortak olarak üretilmesi konusu projelendirildi" (Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- Türk Tarih Kurumundan Ermeni meselesine ışık tutacak belgesel - Türk Tarih Kurumu, yerli ve yabancı kamuoyunu sözde Ermeni soykırımına ilişkin aydınlatmak amacıyla "Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne İsyanı, Terör ve Propaganda" isimli bir belgesel film hazırladı

- Belgesel, farklı isimler altında yedi bölüm halinde, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayınlanacak. Belgeler ve röportajlara dayalı belgesel yakın zamanda TTK internet sitesinde ve TRT'de gösterilecek

- Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Refik Turan:

- "Belgeselde, Ermeni diasporasının geçtiğimiz yüzyılda sahte ve tahrif edilmiş belgelerle propaganda faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatılacak. Önemli, ikna edici ve aydınlatıcı bir çalışma olduğunu düşünüyorum"