GÜNDEM / 24 Şubat 2019

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esnafı ziyaret edecek, seçim irtibat bürosu açacak, Sincan'da iki ayrı programda gençlerle bir araya gelecek, öğrenci evine ziyaretinde bulunacak.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına, Sosyal Gelişim Merkezi Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne ziyarette bulunacak, Ağalar Konağı'nda milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi'nde fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencileriyle buluşacak.

- "Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak"

- "Böylece ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek, çek ve bononun dolaşımı anlık izlenebilecek ve cirantanın ve aval verenin geçmiş çek ve bono ödeme performansına erişebilecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Cuntacı eski tuğgeneral "darbe toplantısı"nı inkar etti

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde "darbe toplantısı"na katılan ve hain kalkışma sırasında mülki erkanın telefonlarına çıkmayıp bazı darbecilerle irtibatı tespit edilen eski tuğgeneral Hidayet Arı, savcılıkta ve mahkemede FETÖ'nün "ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izledi

- Arı'nın cep telefonu görüşme kayıtları incelendiğinde, darbe girişiminin İstanbul ayağını yöneten eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Özkan Aydoğdu ile görüştükten sonra darbe teşebbüsünün en aktif isimlerinden firari eski albay Uzay Şahin ve "Yurtta Sulh" WhatsApp grubunun kurucusu eski binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu ile görüşmeler yaptığı tespit edildi

- Arı'nın "tanımıyorum" dediği Uzay Şahin'in de aralarında bulunduğu kişilerle yaptığı toplantıya katılımını inkar etmesine yargı inanmadı

- Yargılandığı davada müebbet hapse mahkum edilen Hidayet Arı'nın cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince onandı