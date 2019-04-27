GÜNDEM / 27 Nisan 2019

1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

- Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerdeki ders içeriklerinin daha ilgi çekici hale getirilmesi amacıyla ses, video ve animasyonla zenginleştirilmiş etkileşimli ders kitaplarına, okulların açıldığı tarihten bugüne yaklaşık 5 milyon kez erişim sağlandı

- "Rus ve Türk şirketlerin iş birlikleri geliştirilmeli. İki ülke, birlikte üçüncü ülkelerin pazarında ortak yatırımlar gerçekleştirirse 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşabilir"

- "Anadolu'da Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı bölgeleri kapsayan hac güzergahları Ruslar için çok önemli. Bu bölgelerin altyapısı iyileştirilebilirse bizim için iyi bir turizm alternatifi olabilir"

- Tablet, cep telefonu ve bilgisayarlara indirilebilen ders kitaplarını kullananların sayısı 1 milyon 717 bin 376'e yükselirken sayfalar 22 milyonun üzerinde görüntülendi

(Selma Kasap-Ankara)

3- TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ: AİLE - "Aile içi iletişim, daha önce olmadığı kadar zarar görüyor"

- İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan:

- "Teknoloji bağımlılığının da temel sebeplerinden birisinin, daha güçlü olduğumuz ve daha çok eğlendiğimiz bir alanda daha fazla zaman geçirme isteği olduğunu düşünüyorum. Burada dile getirilenlerin bir sonucu olarak aile içi iletişim, daha önce olmadığı kadar zarar görüyor. Birlikte zaman geçirmek yerini sosyal medyada zaman geçirmeye bırakabiliyor"

- "Ergenlik çağındaki çocukların oyun oynama alışkanlıkları üzerine yaptığımız bir çalışma, bize ailelerin çocukların sosyal medyada nasıl zaman geçirdiklerini, oynadıkları oyunların içeriklerini bilmediklerini gösterdi. Çocuklarımızın yanımızdayken bile güvende olamayabileceklerini göz önünde bulundurmalıyız"