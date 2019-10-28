GÜNDEM / 28 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programına katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de etkisiz hale getirilmesinin ardından gelişmeler izlenecek.
(Ankara / Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.
(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılamasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.
(İstanbul/09.00)
2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Akhisarspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Sigortam.net İTÜ Basket-OGM Ormanspor müsabakasıyla sona erecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası İzmit Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- İstanbul Havalimanı’nda hizmet verilen yolcu sayısı 40 milyonu geçti
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "İstanbul Havalimanı’nda, açıldığı günden bügüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi"
- "Havalimanında iç hatta günlük ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet alıyor"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- ÖSYM Başkanı Aygün, sınav maliyetlerini açıkladı
- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:
- "Başkanlığımızca her yıl yaklaşık 50 sınav yapılıyor, bu sınavlarda yaklaşık 200 ayrı test uygulanıyor. Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kar amacı güdülmüyor. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kar etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor"
- "ÖSYM'nin 2018 yılı bütçe rakamlarında KDV dahil geliri 737 milyon 367 bin 448 lira iken KDV dahil gideri 739 milyon 32 bin 142 liradır. Yani kurumun kar etmediği ortadadır"
- "Tüm sınavların toplam aday kitlesinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan YKS ücretlerine 3 yıldır artış yapılmamıştır"
(Burcu Çalık/Ankara)
3- Teröristler Tel Abyad halkına hayatı zehir etmiş
- Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'ı işgal altında tuttuğu sürede sebepsiz yere çeşitli işkenceler yaptığı, zorla dükkanlarını kapattırdığı esnafı iş yapamaz hale getirdiği öğrenildi
- Tel Abyad'da manavlık yapan İsmail Abdullah Hamud:
- "Terör örgütünden gördüğümüz zulmü ancak Allah biliyor. Bizlere çok zulmettiler"
- Berber Mehmet Mustafa:
- "Burası terör örgütünden temizlendi, durum şimdi çok iyi oldu. Eğer Türkiye'den gelen olursa burada şartlar şu an iyi. Ekmek var, sebze çok oldu, dükkanlar açıldı ve hayat çok güzel oldu"
(Eşber Ayaydın/Tel Abyad)
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