Gündem olan 'para sayma' görüntüleri sonrası yeni gelişme! İfadeye çağrılan Fatih Keleş adliyeye geldi

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

KELEŞ VE 2 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma çerçevesinde, Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz’ın ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





