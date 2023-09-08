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  4. Gündem olmuştu! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iptali için AYM'ye başvurdular

Gündem olmuştu! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iptali için AYM'ye başvurdular

08.09.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Gündem olmuştu! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iptali için AYM'ye başvurdular

Partisi adına yaptığı başvurunun ardından AYM önünde açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 24 Temmuz'da, 7456 Sayılı Kanun'da yer alan "ek motorlu taşıtlar vergisi alınması" hakkındaki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurduklarını, AYM'nin başvurunun esastan görüşülmesini kararlaştırdığını anımsattı.

AYM'nin daha fazla gecikmeden bir karar vermesini beklediklerini belirten Günaydın, bugün de 7456 Sayılı Kanun'da yer alan diğer düzenlemelerin iptali adına başvuru yaptıklarını dile getirdi.

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Sosyal devlet ilkesi gereği deprem konutlarının ücretsiz yapılması gerektiğini de söyleyen Günaydın, "Düzenleme vatandaşa borçlandırarak, konut ve sanayi tesislerinin tekrar verilmesini, yapılmasını öngörüyor. Biz bunun da iptali için gerekli başvurumuzu yaptık." diye konuştu.

"ANAYASA MAHKEMESİNİ VATANDAŞIN ÖNCELİKLERİNE UYGUN OLARAK HIZLI BİR ÇALIŞMA TEMPOSU İÇERİSİNDE UYGUN KARARLAR ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ayrıca, Cumhurbaşkanına petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisini arttırma yetkisi veren düzenlemenin de iptalini istediklerini ifade eden Günaydın, "Biz yeni yasama yılı başlamışken Anayasa Mahkemesini vatandaşın önceliklerine uygun olarak hızlı bir çalışma temposu içerisinde uygun kararlar almaya davet ediyoruz. Daha adil bir Türkiye için daha eşit bir Türkiye için çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesini yaptı. (AA)

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