GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.
- İki ülke arasındaki heyetlerarası görüşmeye iştirak edecek Erdoğan ve mevkidaşı Putin, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Soçi)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çekmeköy'deki Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışına katılacak.
(İstanbul/09.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pursaklar Ülker İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak, CHP MYK'ye başkanlık edecek.
(Ankara/10.00/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yerleştirme Kursu programına katılacak.
(Ankara/15.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine iştirak edecek
(İstanbul/10.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, haziran ayı iş gücü istatistiklerini, temmuz ayı sanayi üretim endeksini ve temmuz ayı ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2018-2019 eğitim öğretim yılına başlıyor.
2- FETÖ davaları
- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mert Karahan Özel Eğitim Okulu ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenlerine katılacak.
(İstanbul/09.00/Balıkesir/14.30)
2- 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında ikinci hafta 6 maçla tamamlanacak.
- A Milli Erkek Basketbol Takımı, I Grubu'nda deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
(Ljubljana/21.00)
3- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.
(Antalya/20.00)
4- Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor, Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Eskişehir/Balıkesir/20.00)
5- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül Salı günü evlerinde oynayacakları D Grubu ilk hafta maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip maçın hazırlıklarını tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin, Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Rusya temsilcisi müsabaka öncesi son çalışmasını aynı statta yapacak.
(İstanbul/20.30/21.00/18.30/19.00)
6- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak.
(Trnava/11.30)
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