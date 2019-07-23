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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak.

(Erzurum)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulusal Çocuk Günü Kutlamaları Ana Etkinliği ve Çocuk Dostu Şehir Ödüllerinin Takdimi ile Türkiye ve Endonezya arasındaki "Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Hususunda İş Birliği Mutabakat Zaptının İmza Töreni"ne katılacak.

(Endonezya)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce Afet Koordinasyon Merkezi'nde katılacağı toplantının ardından selden zarar gören köylerde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Düzce/10.30/12.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Namibya Karma Ticaret ve Ekonomik Komitesi 1. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.

(Namibya)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, Tarım ve Orman Sektörü İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Aksaray/13.15-17.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı 7'nci Hudut Alayı 1'inci Hudut Taburu Komutanlığını ve Hakkari Valiliğini ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odasında Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığı ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak.

(Hakkari/12.30-18.15)

3- TÜİK, 2018 yılı uluslararası göç istatistiklerini, temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye-Özbekistan İş Forumu toplanacak.

(Ankara/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Düzce'deki çatı yapılanması kapsamında 22'si firari, 23'ü tutuklu toplam 77 sanıklı davaya Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Düzce/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski öğretmen 5 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/15.00)

SPOR

1- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları başlayacak.

2- Dünya Eskrim Şampiyonası Macaristan'da sona erecek.

(Budapeşte)

3- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Azerbaycan'da sürüyor.

(Bakü)

4- Fransa Bisiklet Turu, Nimes'teki 16. etap yarışıyla devam ediyor.

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