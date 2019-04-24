GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünya çocuklarını kabul edecek, Trakya Üniversitesi "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" konserine katılacak. (TBMM/10.00/11.00) 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi açılış törenine iştirak edecek. (Ankara/10.00) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşecek. (Ankara/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı "İstihdam Seferberliği Buluşması"na katılacak. (İstanbul/10.30) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılması nedeniyle çöken binanın olduğu bölgede incelemede bulunacak. (İstanbul/13.00) Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Sahilde fırtına gibi esti! Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi açılış törenine katılacak. (Ankara/10.00) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi, Fransız Askeri Mezarlığı, Cape Helles Anıtı ve 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde düzenlenecek törenlere katılacak. (Çanakkale/10.00/12.45/13.25/16.00) 5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocukluğa Yeniden Bakış Çalıştayı"na iştirak edecek. (İstanbul/10.00) 6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katılacak. (İstanbul/12.30/12.00) 7- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00) 2- TÜİK, nisan ayı sektörel güven endekslerini ve şubat ayı inşaat maliyet endeksini duyuracak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) 2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek. (Hartum) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile üyeler, Yüksek Mahkeme'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. (Ankara/09.30) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gölbaşı ilçesinde Fidan Dikim ve Uçurtma Şenliği'ne katılacak. (Ankara/12.00) 2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.00) 3- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - Günün diğer maçında İspanya'nın Baskonia ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları karşılaşacak. (Barselona/22.00/Vitoria-Gasteiz/21.30) 4- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası 1. ve 2. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor. (İstanbul/12.30/17.00) 5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/20.00) 6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/18.00) 7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.