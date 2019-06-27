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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya'da

- G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edilecek.

- Erdoğan, Osaka Valisi ve Belediye Başkanı tarafından Rihga Royal Hotel'de verilecek Liderler Osaka Kansai Tanıtım Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Osaka)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Adalet Komisyonunda, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.30/14.00)

EKONOMİ

1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılacak.

(Brüksel)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ Davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanmasına Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana / 10.00)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana / 15.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mezuniyet Töreni ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Etnografya Bölümü Açılışı'na katılacak.

(İstanbul/14.00/18.00)

SPOR

1- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda 8 maçla başlayacak.

- C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Niş/19.30)

2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

3- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor.

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Norveç-İngiltere maçıyla başlayacak.

(Le Havre/22.00)

5- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda Madagaskar-Burundi, C Grubu'nda ise Senegal-Cezayir ve Kenya-Tanzanya maçları yapılacak.

(İskenderiye/17.30/Kahire/20.00/23.00)

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