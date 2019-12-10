GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katılacak, güven mektubu sunacak Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak, Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ve Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00/16.00/16.45/17.30/20.00)

