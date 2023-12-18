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  4. Gündemden düşmeyen İYİ Parti'de rüzgar devam ediyor: 21 istifa daha

Gündemden düşmeyen İYİ Parti'de rüzgar devam ediyor: 21 istifa daha

18.12.2023 20:48 | Son Güncelleme:
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Son haftaların en çok konuşulan siyasi partisi olan İYİ Parti'de şiddetli esen istifa rüzgarı durmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da 12 bin 750 kişi istifa etmişti. Bugün de Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 21 kişi daha istifasını sundu.

Gündemden düşmeyen İYİ Parti'de rüzgar devam ediyor: 21 istifa daha

Manisa Alaşehir’de İYİ Parti İlçe Başkanlığında istifa depremi yaşandı. 21 kişilik yönetim kurulu eski il başkanı ve Alaşehir Belediye Başkan adayı Kadir Daş ile mevcut İYİ Parti İl Başkanı Şahin Zengin’e tepki göstererek, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti.

BU KEZ SORUN ADAYDAN ÇIKTI

İstifaların ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Alaşehir Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, "Eski başkan Kadir Daş’ın belediye başkan adaylığını onaylamıyoruz. Ayrıca parti yönetimini yönlendirmesini istemiyoruz. Bu yüzden İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Şahin Zengin ile çalışmak istemiyoruz ve eski başkan Kadir Daş’a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Bu amaçla 10 asil ve 11 yedek yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 21 yönetim kurulu üyesi toplanarak, istifa kararı aldık" dedi.

"SONUÇLARINA KATLANACAĞIZ"

Durumun ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Şahin Zengin, "23 Ekim 2023 günü eski başkan Kadir Daş, belediye başkanı aday aday adayı olmak için istifa etti. Aynı gün kapalı oylama, açık tasnif ile seçim yapıldı. Oylama sonunda 16 kabul, 11 ret oyu ile ben başkan seçildim. Son günlerde belediye başkan aday adayı Kadir Daş’ın adaylığına karşı çıkan üyelerimiz, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek yönetimi düşürmeye çalışıyorlar. Sonuçlarına siyasi olarak, hepimiz katlanacağız" diye konuştu. (İHA)

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Manisa İYİ Parti
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