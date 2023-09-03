HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Gündeme bomba gibi düşen son kriz! Perinaz Mahpeyker Yaman atamasına CHP'den 'tarihli' açıklama geldi: 2. tur detayı dikkatlerden kaçmadı

Gündeme bomba gibi düşen son kriz! Perinaz Mahpeyker Yaman atamasına CHP'den 'tarihli' açıklama geldi: 2. tur detayı dikkatlerden kaçmadı

03.09.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır hakaret içeren ve Atatürkçü seçmeni hedef alan tweet'ler atıldıktan sonra CHP Genel Başkan Danışmanı görevine getirildiği ortaya çıkan Perinaz Mahpeyker Yaman krizi büyüyor. CHP'den "Böyle bir isim ataması söz konusu değil" şeklinde yalanlama gelirken Yaman'ın atamasını gösteren ıslak imzalı belge gün yüzüne çıkmıştı. Partiden yeni bir açıklama geldi, açıklamadaki tarih detayı dikkat çekti.

Gündeme bomba gibi düşen son kriz! Perinaz Mahpeyker Yaman atamasına CHP'den 'tarihli' açıklama geldi: 2. tur detayı dikkatlerden kaçmadı

Siyaset arenası CHP'de patlak veren yepyeni bir kriz ile sarsıldı! Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Perinaz Mahpeyker Yaman'ın ardından Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atandığının öğrenilmesi tartışmaların fitilini ateşledi. CHP'den gelen ilk açıklamada atama yalanlanmıştı. Son gelen açıklamayla kriz yeni bir boyut aldı.

tweet1

2. TUR DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI!

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'de kadın ve aile politikalarından sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanması gündeme bomba gibi düştü. Kararın 2023 seçimlerinin 2. turuna 2 gün kala Kılıçdaroğlu'nun onaylandığını gösteren ıslak imzalı belge de ortaya çıktı.

belge

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA: NASIL GÜNDEM OLDU BİLMİYORUM

CHP'yi karıştıran iddia üzerine Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem iddiaları TELE 1'de katıldığı canlı yayında yalanlarken “Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok.” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARA KONU OLAN İSİMDEN ÖZÜR GELDİ

Tartışmalar alevlenirken Perinaz Mahpeyker Yaman sosyal medyadan paylaşım yaparak kendisinin yazmadığını söylediği tweet'ler nedeniyle özür diledi.

Başlıksız-3

Kılıçdaroğlu’na ‘kanı bozuk’ demişti! CHP’ye danışman oldu… Kılıçdaroğlu’na ‘kanı bozuk’ demişti! CHP’ye danışman oldu…

SÖZCÜ ÖZTRAK O TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

Seçim sonrası 'değişim' tartışmalarıyla çalkalanan partide gündeme gelen danışman krizi gündemden düşmedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün akşam saatlerinde konuyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Faik Öztrak açıklamasında Yaman'ın 4 Haziran tarihinin ardından atanmadığını ifade etti. Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilo sorunu olanlar dikkat! Mutlaka deneyin, 1 haftada gözle görülür şekilde zayıflayacaksınızKilo sorunu olanlar dikkat! Mutlaka deneyin, 1 haftada gözle görülür şekilde zayıflayacaksınız
Monaco Prensesi’nin o görüntüleri gündem oldu: "Garip görünüyor"Monaco Prensesi’nin o görüntüleri gündem oldu: "Garip görünüyor"
3 kurşunluk dehşet!3 kurşunluk dehşet!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.