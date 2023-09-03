Gündeme bomba gibi düşen son kriz! Perinaz Mahpeyker Yaman atamasına CHP'den 'tarihli' açıklama geldi: 2. tur detayı dikkatlerden kaçmadı

Siyaset arenası CHP'de patlak veren yepyeni bir kriz ile sarsıldı! Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Perinaz Mahpeyker Yaman'ın ardından Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atandığının öğrenilmesi tartışmaların fitilini ateşledi. CHP'den gelen ilk açıklamada atama yalanlanmıştı. Son gelen açıklamayla kriz yeni bir boyut aldı.

2. TUR DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI!

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'de kadın ve aile politikalarından sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanması gündeme bomba gibi düştü. Kararın 2023 seçimlerinin 2. turuna 2 gün kala Kılıçdaroğlu'nun onaylandığını gösteren ıslak imzalı belge de ortaya çıktı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA: NASIL GÜNDEM OLDU BİLMİYORUM

CHP'yi karıştıran iddia üzerine Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem iddiaları TELE 1'de katıldığı canlı yayında yalanlarken “Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok.” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARA KONU OLAN İSİMDEN ÖZÜR GELDİ

Tartışmalar alevlenirken Perinaz Mahpeyker Yaman sosyal medyadan paylaşım yaparak kendisinin yazmadığını söylediği tweet'ler nedeniyle özür diledi.

SÖZCÜ ÖZTRAK O TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

Seçim sonrası 'değişim' tartışmalarıyla çalkalanan partide gündeme gelen danışman krizi gündemden düşmedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün akşam saatlerinde konuyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Faik Öztrak açıklamasında Yaman'ın 4 Haziran tarihinin ardından atanmadığını ifade etti. Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir."

