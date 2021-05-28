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  4. Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

28.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın hacca gidecekler için ülkeye girişte geçerli olacak aşıların olduğu bir liste yayımladığı ve listede Çin aşısının bulunmadığı iddia edildi.

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

İddiaya göre, Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olan Pakistanlıların Suudi Arabistan'a girişinin kabul edilmediği belirtildi. Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması sonrası Suudi Arabistan hükümetinin, ülkeye girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladığı bildirildi.

Haber Global'de yer alan habere göre listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi.

SUUDİ ARABİSTAN HAC KURALLARINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Suudi Arabistan yayınladığı 9 sayfalık genelge ile hac kurallarını ve kontenjanını açıklamıştı. Suudi Sağlık Bakanlığı, bu yıl ülke dışından 45 bin, ülke içinden 15 bin kişilik kontenjan tahsis edileceğini belirtmişti.

Açıklanan kuralların başlıcaları şu şekilde:

  • Hac yapanlar 18-60 yaşları arasında olmalıdır.
  • Hac için seyahat edenlerin son altı ay içinde herhangi bir hastalık nedeniyle hastanede bulunmamış olması gerekiyor.
  • Hacılar, her bir ülke Sağlık Örgütü / Hastane / Bakanlık tarafından sağlanan bir aşı kartı ile iki doz aşı yaptırmış olmalıdır.
  • Alınan aşının Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı listede olması gerekmektedir.
  • Hacılar, Suudi Arabistan’a varır varmaz hacı olarak sınıflandırılırsa üç gün karantinada kalacaktır.
  • Aşının ikinci dozu, Suudi Arabistan’a gelmeden en az 14 gün önce olunmalıdır.


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Anahtar Kelimeler:
hac Suudi Arabistan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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