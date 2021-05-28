Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

İddiaya göre, Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olan Pakistanlıların Suudi Arabistan'a girişinin kabul edilmediği belirtildi. Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması sonrası Suudi Arabistan hükümetinin, ülkeye girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladığı bildirildi.
Haber Global'de yer alan habere göre listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi.
Öte yandan Suudi Arabistan yayınladığı 9 sayfalık genelge ile hac kurallarını ve kontenjanını açıklamıştı. Suudi Sağlık Bakanlığı, bu yıl ülke dışından 45 bin, ülke içinden 15 bin kişilik kontenjan tahsis edileceğini belirtmişti.
Açıklanan kuralların başlıcaları şu şekilde: