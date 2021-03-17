Gündemi sarsan HDP gelişmesi sonrası hukukçulardan ilk değerlendirme

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Avukat Yasin Şamlı ve Avukat Serkan Toper, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'nin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davayı değerlendirdi.

"HDP HİÇBİR ZAMAN BİR SİYASİ PARTİ OLAMADI"

Prof. Dr. Kocasakal konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aldığı oy oranı ne olursa olsun, hiçbir partiye Anayasa'yı ve yasayı çiğneme, suç işleme hakkı, özgürlüğü, yetkisi vermez. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı.

Suç, ceza, parti kapatma, bunlar en son çare olmalı. Siyaset kanalları olabildiğince açık tutulmalı, en aykırı fikirlere dahi tahammül gösterilip siyasi zemin oluşturulmalı. Ama bunun bir sınırı var: Anayasa. '6 buçuk milyon oy ne olacak?' deniyor. Bu oyların üzerinde kimsenin ipoteği yok. '6 buçuk milyon oy ne olacak' diyenlere: Anayasa ne olacak, kanun, hukuk ne olacak?

Herhangi bir parti demokrasiyi kullanarak demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışırsa demokratik hukuk devleti de nefsimüdafaada bulunur.

"ADAM ÖLDÜREN BİR KİŞİYE SSK YARDIMLARININ KESİLMESİ GİBİ"

Kapatma yerine hazine yardımının kesilmesi... Adam öldüren bir kişiye SSK yardımlarının kesilmesi gibi olur bu. Eğer bir parti bu tür fiillerin odağı haline gelmişse kapatılır.