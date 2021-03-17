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Gündemi sarsan HDP gelişmesi sonrası hukukçulardan ilk değerlendirme

17.03.2021 21:46 | Son Güncelleme:
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Gündemi sarsan HDP gelişmesi sonrası hukukçulardan ilk değerlendirme

Siyaset gündemini sarsan HDP'nin kapatılması istemiyle dava açılması gelişmesini hukukçular değerlendirdi. Canlı yayında konuşan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, "HDP, HDP olduğu için değil, Anayasa'nın 68. maddesinde yasaklanan eylemlerin odağı haline geldiği için kapatılmalıdır. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı" ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Avukat Yasin Şamlı ve Avukat Serkan Toper, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'nin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davayı değerlendirdi.

"HDP HİÇBİR ZAMAN BİR SİYASİ PARTİ OLAMADI"

Prof. Dr. Kocasakal konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aldığı oy oranı ne olursa olsun, hiçbir partiye Anayasa'yı ve yasayı çiğneme, suç işleme hakkı, özgürlüğü, yetkisi vermez. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı.

Suç, ceza, parti kapatma, bunlar en son çare olmalı. Siyaset kanalları olabildiğince açık tutulmalı, en aykırı fikirlere dahi tahammül gösterilip siyasi zemin oluşturulmalı. Ama bunun bir sınırı var: Anayasa. '6 buçuk milyon oy ne olacak?' deniyor. Bu oyların üzerinde kimsenin ipoteği yok. '6 buçuk milyon oy ne olacak' diyenlere: Anayasa ne olacak, kanun, hukuk ne olacak?

Herhangi bir parti demokrasiyi kullanarak demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışırsa demokratik hukuk devleti de nefsimüdafaada bulunur.

"ADAM ÖLDÜREN BİR KİŞİYE SSK YARDIMLARININ KESİLMESİ GİBİ"

Kapatma yerine hazine yardımının kesilmesi... Adam öldüren bir kişiye SSK yardımlarının kesilmesi gibi olur bu. Eğer bir parti bu tür fiillerin odağı haline gelmişse kapatılır.

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldıSon Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

"AYM BİR KARAR VERECEK"

Avukat Yasin Şamlı'nın konuşması ise şöyle:

Mahkeme muhtemelen raporunu hazırlayacak, kamuoyu da rapor hakkında bilgilendirilir. Sonra üyeler görüşecek. Sonuç itibarıyla AYM bir karar verecek.

Bu husus 2 bakımdan değerlendirilebilir: 1) Hukuki bakımdan 2) Siyasi açıdan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde parti kapatmaları var. 'Parti kapatma olmasın, ancak suç işleyen parti üyeleri işledikleri suçtan sorumlu olsun' görüşü paylaşıldı daha sonra. Uzun süre de bu uygulandı.

HDP gerçekten terör örgütüyle arasına bir mesafe koyabilmiş olsaydı keşke ve Türkiye'nin partisi olma yolunda ilerleme kaydedebilmiş olsaydı. Hukuki anlamda baktığımızda, kamu güvenliğinin, sağlığının, ahlakının, gerekçe olarak bunların ifade edildiğini görüyoruz.

"HUKUK BUGÜN HUKUK DEVLETİ OLMANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR"

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Serkan Toper'in konuşması ise şu şekilde:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açtığı davayla hukuk devletinin ve Anayasa'nın gereğini yerine getirmiştir.

İddianameler, toplanan deliller hepsi bir arada değerlendirildiğinde HDP'nin bir siyasi parti olmadığı, terör örgütünün eylem ve amaçlarını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bir propaganda ayağı.

AYM ne yapabilir? AYM bu iddiaları, iddianameyi değerlendirecek. Hazine yardımının kesilmesi konusunda veya partinin kapatılması konusunda karar verilebilir.

Hukuk 6 milyonun sosyolojik gerçekliğiyle ilgilenmez. 6 milyon HDP'ye oy vermiş seçmenin sosyolojik durumu, bundan sonraki tercihleri siyasetin konusu, hukukun değil.

Hukuk bugün hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirmiştir."


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