Gündüz makyajının adım adım yapılışı! Ten renginiz açıksa pembe allık, koyuysa...

Gündüz makyajının amacı genellikle doğal özellikleri vurgulamak, ciltteki kusurları ve kusurları gizlemek ve taze ve uyanık bir görünüm sağlamaktır.
Gündüz makyaj görünümü genellikle akşam veya gece görünümünden daha incedir, çünkü güneşin doğal ışığı yoğun makyaj işlerini daha belirgin hale getirir. Bununla birlikte, gün içinde yaptığınız makyajın da çok kalın olmadan uzun ömürlü olması gerekir. Birkaç ipucu ve püf noktasını bir araya getirdik.
Yüzünü yıka. Cildinizin sağlığı ve daha uzun süre kalıcı makyaj için her sabah yüzünüzü yıkayarak başlayın. Yüz için tasarlanmış yumuşak bir krem veya jel temizleyici kullandığınızdan emin olun.
Cildinizi nemlendirin. Makyajınıza uygulanacak yumuşak ve pürüzsüz bir yüzey kazandırmak için yüzünüzün nemlendirildiğinden emin olun. Tonerler, serumlar, göz kremleri veya sadece basit bir nemlendirici yüz losyonu kullanabilirsiniz.
Cildinizi nemlendirin. Makyajınıza uygulanacak yumuşak ve pürüzsüz bir yüzey kazandırmak için yüzünüzün nemlendirildiğinden emin olun. Tonerler, serumlar, göz kremleri veya sadece basit bir nemlendirici yüz losyonu kullanabilirsiniz.
İnce bir astar tabanı uygulayın. Temel gündüz makyajı küçük bir fondöten, kapatıcı ve allık uygulamak kadar basit ve kolay olabilir ya da gözlerinizi, dudaklarınızı ve kaşlarınızı yapmak kadar karmaşık olabilir. Astar kesinlikle gerekli değildir ancak temel gündüz makyajından fazlasını yapmayı planlıyorsanız, kozmetiklerinizin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacaktır. Astar uygulamak için, küçük bir miktarı işaret parmağınıza sürün ve yüzünüzün her yerine ince bir tabaka halinde sürün.
Fondöten uygulayın. Cilt tonunuza olabildiğince yakından uyan hafif bir fondöten kullanın. Yüzünüzün her yerine ince bir tabaka uygulamak için parmağınızı veya sünger kullanın. [5] Fondöten cilt tonunuzu eşitlemeye, pürüzsüz bir yüzey oluşturmaya ve renk değişikliğini örtmeye yardımcı olur. Yağlı cildiniz varsa mat, kuru cildiniz varsa nemlendirici veya krem, cildiniz hassassa hipoalerjenik ve kokusuz olan fondötenleri tercih edebilirsiniz.
Bir kapatıcı kullanın. Kapatıcı, fondötene benzer, ancak kızarıklığı, kusurları ve kusurları daha da örtme yeteneğine sahiptir. Gözünüzün altına ve tüm lekelere az miktarda kapatıcı uygulayın ve ardından parmaklarınızı kullanarak onu nazikçe karıştırın.
Kapatıcıyı ayrıca burun köprüsünün altına ve kaşların üstüne biraz uygulayarak yüzünüze bir miktar şekillendirme sağlamak için kullanabilirsiniz.
Pudra uygulayın Fondöteninizi ve kapatıcınızı gün için hazırlamaya yardımcı olmak istiyorsanız, özellikle yağlı bölgelere ince bir tabaka halinde gevşek veya sıkıştırılmış pudra uygulamak için bir sünger veya fırça kullanın.
Gevşek pudra daha hafif bir görünüm sağlarken, sıkıştırılmış pudra daha ağırdır ve özellikle cildiniz yağlıysa daha fazla koruma sağlar.
Allık kullanın. Açık ten için açık pembe, şeftali veya erik rengini deneyin.
Orta ciltler için leylak rengi, kayısı veya dut tercih edin.
Koyu teniniz varsa kuru üzüm, tuğla veya mandalina deneyin.
Dudaklara renk katın. Gündüz makyajı için bir ruj rengi seçmek için, doğal dudak renginize benzer bir ton seçin.
Göz kapakları. Göz kapağının tabanından kaş çizgisine kadar tüm göz kapağına krem astar veya ten rengi göz farı uygulayın. Göz kapağınızın iç köşesinden merkeze doğru bir kat açık mor veya kahverengi göz farı uygulayın. Gözünüzün kıvrımına ve göz kapağının dış alt köşesine (kaş çizgisine doğru değil) orta kahverengi bir göz farı uygulayarak gözünüze derinlik katın.
Gözlerinize belirginlik katmak için, üst kirpik çizgisine ince bir çizgi halinde göz kalemi uygulayın.
Kaşlarınızı tanımlayın. Gündüz makyajı için, kaşlarınıza biraz göz farı uygulamak için ince bir fırça seçin. Rengi düzeltmek için bir fırça veya kaş tarağı kullanın. Doğal saç renginize uygun bir göz farı bulmaya çalışın.
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