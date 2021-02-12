Gündüz makyajının adım adım yapılışı! Ten renginiz açıksa pembe allık, koyuysa...

Gündüz makyajının amacı genellikle doğal özellikleri vurgulamak, ciltteki kusurları ve kusurları gizlemek ve taze ve uyanık bir görünüm sağlamaktır.

Gündüz makyaj görünümü genellikle akşam veya gece görünümünden daha incedir, çünkü güneşin doğal ışığı yoğun makyaj işlerini daha belirgin hale getirir. Bununla birlikte, gün içinde yaptığınız makyajın da çok kalın olmadan uzun ömürlü olması gerekir. Birkaç ipucu ve püf noktasını bir araya getirdik.

GÜNDÜZ MAKYAJININ ADIM ADIM YAPILIŞI

Yüzünü yıka. Cildinizin sağlığı ve daha uzun süre kalıcı makyaj için her sabah yüzünüzü yıkayarak başlayın. Yüz için tasarlanmış yumuşak bir krem veya jel temizleyici kullandığınızdan emin olun.

Cildinizi nemlendirin. Makyajınıza uygulanacak yumuşak ve pürüzsüz bir yüzey kazandırmak için yüzünüzün nemlendirildiğinden emin olun. Tonerler, serumlar, göz kremleri veya sadece basit bir nemlendirici yüz losyonu kullanabilirsiniz.

Cildinizi nemlendirin. Makyajınıza uygulanacak yumuşak ve pürüzsüz bir yüzey kazandırmak için yüzünüzün nemlendirildiğinden emin olun. Tonerler, serumlar, göz kremleri veya sadece basit bir nemlendirici yüz losyonu kullanabilirsiniz.