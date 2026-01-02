Gündüz temizlik işçisi, akşam sahnenin parlayan yıldızı!

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na 4 yıl önce yalnızca çocuklarının sosyalleşmesi için adım atan Şenel, tiyatroyla tanıştıktan sonra hayatının en büyük dönüşümünü yaşadı.

Günlük temizlik işlerinde çalışarak yaşamını sürdüren 2 çocuk annesi Şenel, bugün sahnede sergilediği performanslarla izleyenlerin beğenisini kazanırken televizyon projelerinde de rol almaya başladı.

Çocuklarını tiyatroya getirdiği gün, kendisine de teklif edilen oyunculuk fikrini başlangıçta beklemediğini belirten Şenel, "Gençler yapar diye bir önyargı vardı ama biz de yaptık. Demek ki yapılıyormuş" sözleriyle sahneye çıkma cesaretinin nasıl filizlendiğini anlattı.

GÜNDÜZ TEMİZLİK, AKŞAM SAHNE

Şenel, "Ben evlere temizliğe gidiyorum. 4 sene önce belediyenin bir tiyatro ekibi kuracağını duydum, çocukları sosyalleşsinler diye getirdim. Hocam 'Sizi de alalım' dedi. Hiç beklemiyordum, çünkü gençler girer diye bir önyargı var. Ama biz de yaptık, demek ki yapılıyormuş. Tiyatroyla ilkokul dördüncü sınıfta tanıştım. Orada benim bir rolüm vardı ondan sonra çok yapmak istedim ama olmadı. Çok ezik büyüdük. Eskiden 'el alem ne der' dedik. Bu imkanlar gençliğimde olsaydı, çok büyük yerlerde olacağımı biliyorum" dedi. Gençlere de seslenen Kadriye Şenel; sanatla uğraşmanın insanı hem mutlu ettiğini hem de kendini keşfetmesini sağladığını belirterek, gençlerin zamanlarını sokakta ya da telefon başında geçirmek yerine sanatın herhangi bir dalına yönelmeleri gerektiğini söyledi. Hazırladıkları oyunlarda karakterle bütünleştiğini dile getiren Şenel, sahnedeki duyguyu gerçek yaşamla harmanladığını anlatarak, "Mesela bir oyun çıkaracağız, Çanakkale’yi oynayacağız. Kendimi oradaki bir kadın gibi düşünüyorum. Repliğimi ezberlerken, türkümü söylerken, ağlayacağım sahnede oğlumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EVE ÇOK ENERJİK DÖNÜYORUM"

Tiyatronun yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda bir terapi olduğunu söyleyen Şenel; yorgun bir günün ardından provalara geldiğinde tüm yorgunluğunu unuttuğunu belirterek, "Eve çok enerjik dönüyorum. Sahnede olmak anlatılmaz bir duygu. Alkışlanmak, o alkışı duymak bambaşka. Öğrenciler gelip fotoğraf çektirmek istiyor. Bunların hepsi insanı çok mutlu eden şeyler" şeklinde konuştu.

TİYATRO SAHNESİNDEN DİZİ SETLERİNE

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Ertuğrul Aslan ise Kadriye Şenel’i ilk gördüğü andan itibaren ekibinde mutlaka yer alması gerektiğini ifade ederek; "Halkın içinden gelen, samimi ve çok yetenekli bir insan. Verdiğiniz rolü hissederek oynuyor. Çocuklarından aradığını bulamadı, belki onlar gelmedi ama kendisi devam etti ben de hiç yanılmadığımı gördüm. Bir rolü verdiğinizde gerçekten hissederek oynuyor. Geçtiğimiz yıl 30 oyun sahneledik. Kadriye hanımın bu yolculuğu Gönül Dağı dizisine kadar uzandı. Dizinin 200. bölümde yer alacak ve bizim için muhteşem bir gurur. Artık burası dizilere sürekli oyuncu gönderen bir yer haline dönüştü ama Kadriye Hanım'ın gitmesi benim için ayrı önemli. Gündüzleri temizlik yapıp akşamları tiyatroya geliyor. Zor şartlarda bu işi yürütmeye çalışıyor, biz de çok gururlu ve mutluyuz" dedi.