Gündüz vakti şaşırtan misafirler kameraya takıldı

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28.06.2024 12:16
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28.06.2024 12:16
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde anne ayının 2 yavrusuyla mahalledeki evlerin yanına kadar gelip otlamaları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

İlçeye bağlı Cebeli köyünde yaşayan vatandaşlar önceki gün gündüz saatlerinde yağmur yağarken gelen sesleri merak edip çıktıklarında evlerinden 15-20 metre yukarıda 3 ayının otladığını fark etti.

Önce anne ayının 2 yavrusuyla otlamalarını izleyip cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşlar daha sonra torpil atarak ayıların korkup kaçmasını sağladı.

Saat 17.30 sıralarında gerçekleşen olayla ilgili değerlendirmede bulunan mahalle sakinleri daha önce hiç böyle gündüz vakti ayıların mahalleye gelmediğini belirterek, “Yağmur yağarken gelen sesleri merak ederek çatıya çıktığımda evin arkasındaki yamaçta otlayan 3 ayıyı gördüm. Biraz izledikten sonra torpil atarak korkutup yolladık. Akşamları bağ bahçelerimize zarar vermek için geldiklerini çok görmüştük ama bu kez gündüz vakti ilk kez mahallede gördük” ifadelerini kullandı.

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Gümüşhane
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