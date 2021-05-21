Güne, bir bardak idrar içerek başlıyor! ''13 kilo verdim, cildimin güzelliğini buna borçluyum''

Bazı insanların "sağlıklı" olmak adına yaptıkları gerçekten inanılmaz. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde yaşayan 32 yaşındaki Grace Jones iki haftadır kendi idrarını içerek 'sağlıklı' bir yaşam sürdüğünü iddia ediyor.

Burnunu idrarıyla temizleyen ve sık sık içen Grace, ''İki haftadır idrar tedavisi uyguluyorum ve bu kadar kısa bir sürede inanılmaz sonuçlar aldım. Elimde ve vücudumun belli yerlerinde egzamalarım vardı. Cildime uyguladığım idrar sayesinde kaşıntılardan ve yaralardan kurtuldum. Sadece iki haftada idrar içerek 13 kilo verdim'' şeklinde konuşuyor.

Ancak genç kadının akılalmaz yöntemi uzmanları açıklama yapmak zorunda bıraktı. Sağlık uzmanları, idrarın vücuttan ve böbreklerden atılan toksinler içerdiğini ve bu nedenle içmenin zararlı olabileceğini söylüyor. Bazı dermatologlar ise idrarın cilde yardımcı olabilecek iltihap önleyici özelliklere sahip olabileceğini söylüyor ancak bunun bir uzman gözetiminde yapılmasının altını çiziyorlar.

GÜNE İDRAR İÇEREK BAŞLIYOR

Sabah ilk iş olarak bir bardak idrar içen Grace, idrarını gözlerine de damlatarak daha iyi gördüğünü iddia ediyor ve konuşmasını şöyle sürdürüyor: Egzama, anksiyete, depresyon, yüksek tansiyon, sindirim sorunları ve kilo kaybına yardımcı oluyor. Burnumu temizliyorum, gözlerime döküyorum, cildime ve ellerime sürüyorum. Gün boyunca bir kavanoza idrarımı yapıyorum ve saklıyorum. Çünkü ne kadar beklerse içindeki besinler o kadar güçlü olur. Akşamları içmemeye çalışıyorum çünkü bana çok enerji veriyor ve beni uyanık tutuyor. Tansiyon ilaçlarım tamamen bitti, cilt problemlerime yardımcı oldu, saçlarım daha sağlıklı görünüyor.