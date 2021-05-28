Güne mutlu başlamak için neler yapılmalı?

Bazı kişiler sabahları çok neşeli uyanırken bazıları ise somurtkan ve agresif uyanabiliyor. Kişinin güne nasıl başladığı tüm günün enerjisi değiştirebiliyor. Günü verimli geçirebilmek için hangi adımlar izlenmeli, birlikte inceleyelim.

OLUMLU DÜŞÜNCELER

Gece yatmadan önce düşündüğünüz her düşünceyi beyniniz uyku süresince tekrarlar. Olumsuz düşüncelerle uyursanız mutsuz uyanmanız sizi şaşırtmamalı. Ancak pozitif düşüncelerle uyuduğunuzda beyniniz bu durumu algılayıp mutluluk hormonu salgılayacak ve güne güzel başlamanıza yardımcı olacak.

KİTAP OKUMAK

Yapılan araştırmalara göre yatmadan önce birkaç sayfa kitap okumak kişiyi sakinleştiriyor. Ayrıca okuma alışkanlığı hafızayı aktif tuttuğu için ilerleyen yıllarda yaşanabilecek unutkanlık sorununu da azaltıyor.

RAHATLIK DÜZEYİ

Çok yumuşak veya çok sert yatak ve yastıklar kişinin uyku kalitesini etkilediği için dinlenmesine olanak sağlamıyor. İyi havalandırılmış bir mekan, kişinin vücut anatomisine uygun yastık ve yatak seçimi ile sağlıklı bir uyku sağlanması, günlük motivasyonu dengeliyor.