Güne mutlu başlamak için neler yapılmalı?

Bazı kişiler sabahları çok neşeli uyanırken bazıları ise somurtkan ve agresif uyanabiliyor. Kişinin güne nasıl başladığı tüm günün enerjisi değiştirebiliyor. Günü verimli geçirebilmek için hangi adımlar izlenmeli, birlikte inceleyelim.
Gece yatmadan önce düşündüğünüz her düşünceyi beyniniz uyku süresince tekrarlar. Olumsuz düşüncelerle uyursanız mutsuz uyanmanız sizi şaşırtmamalı. Ancak pozitif düşüncelerle uyuduğunuzda beyniniz bu durumu algılayıp mutluluk hormonu salgılayacak ve güne güzel başlamanıza yardımcı olacak.
Yapılan araştırmalara göre yatmadan önce birkaç sayfa kitap okumak kişiyi sakinleştiriyor. Ayrıca okuma alışkanlığı hafızayı aktif tuttuğu için ilerleyen yıllarda yaşanabilecek unutkanlık sorununu da azaltıyor.
Çok yumuşak veya çok sert yatak ve yastıklar kişinin uyku kalitesini etkilediği için dinlenmesine olanak sağlamıyor. İyi havalandırılmış bir mekan, kişinin vücut anatomisine uygun yastık ve yatak seçimi ile sağlıklı bir uyku sağlanması, günlük motivasyonu dengeliyor.
Sabahları erken kalkmak kişinin motivasyonunu olumsuz etkiliyor gibi görünebilir. Ancak bilim insanları güne başlamak için en ideal zamanın, sabahın ilk ışıkları olduğunu belirtiyor. Güne erken başlayan kişilerin, çok uyuyan kişilere oranla; daha yaratıcı, daha çalışkan olduklarını ve bu sayede daha iyi iş imkanlarına sahip olduklarını söylüyor.
Kişinin dinlediği müzik, enerjisini artırabilir veya aşağıya çekebilir. Güne güzel başlamak için öncelikle müzik tercihlerinizi gözden geçirmelisiniz. Klasik, uyarıcı bir alarm sesi yerine sevdiğiniz eğlenceli bir şarkıyı alarm sesi yapmanız güne güzel başlamak için bir adım olabilir.
Yetişkin bir insanın vücudunun yaklaşık %60'ı sudan oluşmaktadır. Gece yatmadan önce içeceğiniz bir bardak su ve sabah kalkar kalkmaz içeceğiniz su hem metabolizmanızı hareketlendirecek hem de vücudunuzun su dengesini sağlamaya yardımcı olacaktır.
Bazı seslerin insanları huzurlu hissettirdiği bilimsel olarak ıspatlanmıştır. Meditasyon etkinliklerinde kullanılan müziklere akıllı telefonlarınızdaki uygulamalardan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yoğun programlı bir güne başlamadan önce birkaç dakika meditasyon müziği dinlemek güne güzel başlamanızı sağlayacaktır.
Yaz veya kış günleri fark etmiyor. Güzel bir gün yaşamak için sabahları duş almak kişiyi zinde tutuyor. Duş almak, negatif enerjiyi yok ettiği için kişinin gün içinde daha pozitif düşenceli ve aktif olmasını sağlıyor.
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