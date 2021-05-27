Fonksiyonel burun ameliyatı nedir? Fonksiyonel burun ameliyatının etkileri nelerdir?

Burun, yüzdeki en önemli ve dikkat çeken organdır. Genel olarak burun görünümün yüz hatları ile uyumlu olması kişinin ifadesinin güzel görünmesi açısından önemlidir. Görünüm haricinde burunda yaşanan kemik eğriliği, kıkırdak gibi sağlık sorunları da kişilerin hayat kalitesini düşürür.
Kişinin sağlık sorunlarını giderecek ve görünüm açısından istediğini elde edebilecek işlemler sayesinde kişi sağlık sorunlarından kurtulacaktır. Günümüzde sıklıkla uygulanmakta olan fonksiyonel burun ameliyatlarında dış görünümde büyük değişiklikler yaratılmadan burun içerisindeki sorunlara odaklanılır.
Fonksiyonel burun ameliyatını tercih edilme sebepleri ise ameliyat esnasında hem sağlık sorunlarının çözüme kavuşması hem de görünümde istenen değişikliklerin yapılmasına imkan sağlamasıdır. Rinoplasti ve septorinoplasi ismiyle de bilinen işlemler fonksiyonel açıdan burnun iyileşmesini hedeflemektedir.
Fonksiyonel burun ameliyatı ile sağlık sorunları ve görünüm açısından kişinin istekleri tek bir ameliyat ile sağlanabilir. Sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunları ise; kemik ve kıkırdak eğriliği, burun tümörleri, burun deliklerinden yeterli hava akışının sağlanamaması oluyor. Ameliyat sonrasında hastalar; uyku ve nefes alma kalitelerinin arttığını belirtirken horlama ve ağız kuruluğu sorunlarının azaldıklarını söylemektedir.
Fonksiyonel burun ameliyatı için uygun olan hastalar üç gruba ayrılır; sağlık sorunu olanlar, görünüm açısından şikayeti olanlar ve hem sağlık sorunu olanlar hem de görünümde estetik bir değişiklik isteyen kişilerdir. Fonksiyonel burun ameliyatları için kabul edilen genel sağlık sorunları ise; doğum ile oluşan burun sorunları, burun deliklerinde daralma – çökme – büyüme görülmesi, darbe sonucu oluşan kıkırdak ve kemik hasarlarıdır.
Ameliyat sonrasında hasta birkaç saat içinde doktor kontrolünden geçtikten sonra taburcu edilebilir. Genel anestezi altında yapılan işlemlerde ise hasta ilk 4 saat ağız yolu ile beslenmemelidir. Ameliyat gününden 10 sün sonrasında hastanın iyileşme süreci tamamlanır. Ancak hasta 3 hafta kadar hareketlerine dikkat etmelidir. Özellikle yüz bölgesini darbelere karşı korumalıdır.
Ameliyat öncesinde ve sonrasında hasta - doktor arasında ilişki ve isteklerin net şekilde anlatılması sonucun başarılı olması için önem taşır. Hastanın beklentilerini anlatması ve uzman hekimin ameliyat sonrası görünümü en yakın şekilde tasvir etmesi gerekir. Böylelikle hasta işlem sonrasında her anlamıyla mutlu olacaktır.
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