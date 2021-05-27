Fonksiyonel burun ameliyatı nedir? Fonksiyonel burun ameliyatının etkileri nelerdir?

Burun, yüzdeki en önemli ve dikkat çeken organdır. Genel olarak burun görünümün yüz hatları ile uyumlu olması kişinin ifadesinin güzel görünmesi açısından önemlidir. Görünüm haricinde burunda yaşanan kemik eğriliği, kıkırdak gibi sağlık sorunları da kişilerin hayat kalitesini düşürür.

Kişinin sağlık sorunlarını giderecek ve görünüm açısından istediğini elde edebilecek işlemler sayesinde kişi sağlık sorunlarından kurtulacaktır. Günümüzde sıklıkla uygulanmakta olan fonksiyonel burun ameliyatlarında dış görünümde büyük değişiklikler yaratılmadan burun içerisindeki sorunlara odaklanılır.

Fonksiyonel burun ameliyatını tercih edilme sebepleri ise ameliyat esnasında hem sağlık sorunlarının çözüme kavuşması hem de görünümde istenen değişikliklerin yapılmasına imkan sağlamasıdır. Rinoplasti ve septorinoplasi ismiyle de bilinen işlemler fonksiyonel açıdan burnun iyileşmesini hedeflemektedir.

FONKSİYONEL BURUN AMELİYATININ FAYDALARI NELERDİR?

Fonksiyonel burun ameliyatı ile sağlık sorunları ve görünüm açısından kişinin istekleri tek bir ameliyat ile sağlanabilir. Sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunları ise; kemik ve kıkırdak eğriliği, burun tümörleri, burun deliklerinden yeterli hava akışının sağlanamaması oluyor. Ameliyat sonrasında hastalar; uyku ve nefes alma kalitelerinin arttığını belirtirken horlama ve ağız kuruluğu sorunlarının azaldıklarını söylemektedir.