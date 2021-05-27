KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Fonksiyonel burun ameliyatı nedir? Fonksiyonel burun ameliyatının etkileri nelerdir?

Fonksiyonel burun ameliyatı nedir? Fonksiyonel burun ameliyatının etkileri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliteli bir yaşamın sırrı doğru nefes alışverişinden geçer. Burun ve burun kanallarında yaşanabilecek herhangi bir sorun hem görünüm hem de nefes alışverişi konusunda kişilere zorluk yaşatır. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu sıklıkla tercih edilen fonksiyonel burun ameliyatını sizler için anlattı.

Fonksiyonel burun ameliyatı nedir? Fonksiyonel burun ameliyatının etkileri nelerdir?

Burun, yüzdeki en önemli ve dikkat çeken organdır. Genel olarak burun görünümün yüz hatları ile uyumlu olması kişinin ifadesinin güzel görünmesi açısından önemlidir. Görünüm haricinde burunda yaşanan kemik eğriliği, kıkırdak gibi sağlık sorunları da kişilerin hayat kalitesini düşürür.

Kişinin sağlık sorunlarını giderecek ve görünüm açısından istediğini elde edebilecek işlemler sayesinde kişi sağlık sorunlarından kurtulacaktır. Günümüzde sıklıkla uygulanmakta olan fonksiyonel burun ameliyatlarında dış görünümde büyük değişiklikler yaratılmadan burun içerisindeki sorunlara odaklanılır.

Fonksiyonel burun ameliyatını tercih edilme sebepleri ise ameliyat esnasında hem sağlık sorunlarının çözüme kavuşması hem de görünümde istenen değişikliklerin yapılmasına imkan sağlamasıdır. Rinoplasti ve septorinoplasi ismiyle de bilinen işlemler fonksiyonel açıdan burnun iyileşmesini hedeflemektedir.

FONKSİYONEL BURUN AMELİYATININ FAYDALARI NELERDİR?

Fonksiyonel burun ameliyatı ile sağlık sorunları ve görünüm açısından kişinin istekleri tek bir ameliyat ile sağlanabilir. Sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunları ise; kemik ve kıkırdak eğriliği, burun tümörleri, burun deliklerinden yeterli hava akışının sağlanamaması oluyor. Ameliyat sonrasında hastalar; uyku ve nefes alma kalitelerinin arttığını belirtirken horlama ve ağız kuruluğu sorunlarının azaldıklarını söylemektedir.

FONKSİYONEL BURUN AMELİYATI KİMLERE YAPILABİLİR?

Fonksiyonel burun ameliyatı için uygun olan hastalar üç gruba ayrılır; sağlık sorunu olanlar, görünüm açısından şikayeti olanlar ve hem sağlık sorunu olanlar hem de görünümde estetik bir değişiklik isteyen kişilerdir. Fonksiyonel burun ameliyatları için kabul edilen genel sağlık sorunları ise; doğum ile oluşan burun sorunları, burun deliklerinde daralma – çökme – büyüme görülmesi, darbe sonucu oluşan kıkırdak ve kemik hasarlarıdır.

FONKSİYONEL BURUN AMELİYATINDA İYİLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN TAMAMLANIR?

Ameliyat sonrasında hasta birkaç saat içinde doktor kontrolünden geçtikten sonra taburcu edilebilir. Genel anestezi altında yapılan işlemlerde ise hasta ilk 4 saat ağız yolu ile beslenmemelidir. Ameliyat gününden 10 sün sonrasında hastanın iyileşme süreci tamamlanır. Ancak hasta 3 hafta kadar hareketlerine dikkat etmelidir. Özellikle yüz bölgesini darbelere karşı korumalıdır.

Ameliyat öncesinde ve sonrasında hasta - doktor arasında ilişki ve isteklerin net şekilde anlatılması sonucun başarılı olması için önem taşır. Hastanın beklentilerini anlatması ve uzman hekimin ameliyat sonrası görünümü en yakın şekilde tasvir etmesi gerekir. Böylelikle hasta işlem sonrasında her anlamıyla mutlu olacaktır.

Burun estetiği yaptırmak için mevsime dikkat etmek gerekir mi? İşin uzmanları dikkat edilmesi gerekenleri açıkladıBurun estetiği yaptırmak için mevsime dikkat etmek gerekir mi? İşin uzmanları dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nesrin mavi turda! Nesrin mavi turda!
Katı diyetlere son! Yazın ince ve fit gözükmek çok kolayKatı diyetlere son! Yazın ince ve fit gözükmek çok kolay
İlişkide kelimelere dikkat edinİlişkide kelimelere dikkat edin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay oldu! Sedat Peker detayı

Olay oldu! Sedat Peker detayı

Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu

Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu

Bugün ilişkilerde aldatılmalara dikkat!

Bugün ilişkilerde aldatılmalara dikkat!

Nefes alırken hırıltı duyuyorsanız...

Nefes alırken hırıltı duyuyorsanız...

Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

İşte burcunuza en uygun saç modeli

İşte burcunuza en uygun saç modeli

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakika

İrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakika

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni günde sizleri neler bekliyor? İşte yorumlar

Yeni günde sizleri neler bekliyor? İşte yorumlar

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Cinsel eğitimde kullanmayın

Cinsel eğitimde kullanmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.