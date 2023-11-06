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GÜNEŞ FIRTINASI 2023: Güneş fırtınası nedir, Dünya'ya etkileri neler? Gökyüzü gece vakti kırmızıya büründü!

06.11.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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Güneş fırtınası ile ilgili araştırmalar gece saatlerinde gökyüzünün kırmızıya bürünmesi nedeniyle hız kazandı. Bu doğa olayına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bu durum Güneş'te gerçekleşen füzyon (birleşme-kaynaşma) sonucunda görülebiliyor. Peki, Güneş fırtınası nedir, Dünya'ya etkileri neler? İşte 2023 Güneş fırtınası ile ilgili merak edilenler...

GÜNEŞ FIRTINASI 2023: Güneş fırtınası nedir, Dünya'ya etkileri neler? Gökyüzü gece vakti kırmızıya büründü!

Güneş fırtınası günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Güneş fırtınası, sık görülen bir olay değildir. Güneş fırtınası nedeniyle gökyüzünde renk değişimleri gerçekleşir. İşte konuya dair detaylar...

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Güneş fırtınası 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de bazı illerde görüldü.

Gökyüzü kızıla büründü.

Solar fırtına olarak da adlandırılan güneş fırtınasının nasıl oluştuğu merak konusu oldu.

Güneş'te gerçekleşen füzyon sebebiyle kızıl ya da kırmızı renkte alev ortaya çıkar. Bu alev ise 15-20 bin km. yükselir. Bu şekilde de güneş fırtınası meydana gelir.

Güneş fırtınası ise Güneş merkezi veya yüzeyinde meydana gelen patlamalar neticesinde ortaya çıkan enerji uzay boşluğunda yayılır.

GÜNEŞ FIRTINASININ DÜNYA'YA ETKİLERİ NELERDİR?

Güneş fırtınası nedeniyle katı, sıvı, gaz halindeki maddeler yüksek hızla hareket eder. Bu da Dünya'yı çevreleyen manyetik alanda dengesizlikler oluşmasına yol açabilir. Bu durum nedeniyle uydu yayınları, GPS okumaları gibi birçok sorun gerçekleşebilir. Uzmanlar güneş fırtınasının uçuşlarda aksaklıklara neden olabildiğini de belirtiyor.

Günün önemli manşetleri


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Güneş fırtınası

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